La hamburguesa reina en el panorama gastronómico de Altea La tercera edición de la Burguer Gourmet bate récords con hasta 19 locales participantes

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 18 de noviembre 2025, 10:39 Comenta Compartir

La tercera edición de la Altea Burger Gourmet ya es, a pocos días de su arranque oficial, la más participativa de su historia. Un total de 19 restaurantes del municipio presentarán sus creaciones entre el 21 y el 30 de noviembre, convirtiendo esta iniciativa en uno de los eventos gastronómicos más destacados del otoño en la Villa Blanca. La propuesta está impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Altea y la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea (AHEA), con la coordinación de Gastro Eventos y la colaboración de Cañavate Distribuciones.

Colores intensos, ingredientes originales y emplatados dignos de concurso marcarán una muestra que, como apuntó el concejal de Comercio, Jose María Borja, permite «degustar auténticas obras de arte a un precio único de 18 euros, que incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida».

Borja subrayó la consolidación del evento: «La Altea Burger Gourmet se ha ganado un lugar propio en el panorama gastronómico del municipio. Cerramos con ella las jornadas impulsadas por AHEA a lo largo del año y cada edición suma más nivel y más participación».

En esta tercera edición participan: El Austriaco, Plan B, E-tika, Ca Pere, Bodegón Tío Ennio, Río Chico, Eukaliptus, La Clau, Café Bistro D'Altea, California Steak&Burger, Buena Vista, La Isla, Melitón Jardín, Bar Triana, Ombú, Rumors, Asambra, Il Bandito y El Tajín de Oro.

El concejal Borja quiso agradecer «la implicación de todos los restaurantes», destacando que sin sus propuestas el evento no podría existir. El aumento de participación, aseguró, es una muestra de que esta cita «es ya un referente para locales y visitantes».

El presidente de AHEA, Juan Abril, celebró el éxito de convocatoria y la creciente profesionalización del evento. «La asociación tiene que ser el motor que impulse a todos los que formamos parte del patrimonio gastronómico de Altea. Hay hamburguesas que son auténticas obras de arte y quiero felicitar a todos los participantes», declaró.

El coordinador de Gastro Eventos, Mario Ayús, destacó que noviembre «es ya el mes de las hamburguesas en Altea». Señaló que el nivel gastronómico del municipio se refleja también en este formato: «Los restauradores están demostrando su buen hacer a través de una hamburguesa. El evento cierra el año gastronómico con mucha fuerza».

Ayús recordó que la iniciativa tiene además carácter competitivo. Tras consumir la hamburguesa, cada local dispone de un código QR donde los comensales pueden subir una foto del ticket y puntuar la propuesta de 1 a 5, así como el acompañamiento de 1 a 3. Al finalizar el evento, las ocho hamburguesas mejor valoradas pasarán a una fase final en el Aula Municipal de Cuina, donde un jurado profesional decidirá la ganadora de 2024.

Los consumidores que valoren las hamburguesas entrarán también en sorteos de distintos premios, entre ellos cuatro menús de hamburguesa para dos personas en Ca Pere, El Austriaco, Bar Triana y Melitón Jardín.

Por su parte, el responsable de Cañavate Distribuciones, Javier Cañavate, agradeció al Ayuntamiento y a AHEA que vuelvan a contar con su empresa un año más. «El furor por la hamburguesa gourmet no deja de crecer y Altea está siendo uno de los municipios que mejor está sabiendo aprovechar este impulso. Es un evento que atrae a jóvenes y no tan jóvenes», declaró.

Temas

Altea