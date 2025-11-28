Guardamar del Segura cierra el parque donde un pavo dio positivo en gripe aviar y confina al resto de ejemplares El Ayuntamiento aplica el protocolo de Sanidad y mantiene a los pájaros del recinto encerrados a expensas de sacrificarlos

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha iniciado el protocolo dictado por Sanidad tras el caso positivo de gripe aviar en un pavo real. El alcalde de la localidad, José Luis Sáez, confirmó este jueves el caso y asegura que encontraron este pavo muerto y lo mandaron a Sanidad a analizar. Tras ello, desde Madrid les confirmaron el caso, «aunque ya habíamos detectado varias aves que se comportaban de manera extraña».

Tras el positivo en el caso de gripe aviar, el consistorio de la Vega Baja ha tomado cartas en el asunto y ha cerrado el parque Reina Sofía, donde se encontraba el ejemplar contagiado. Del mismo modo ha confinado a todas las aves allí presentes.

Desde Sanidad han emitido a Guardamar del Segura los próximos pasos a seguir, entre los que consta el sacrigicio de las aves que han tenido contacto con el pavo real. En este sentido Sáez manda un mensaje de tranquilidad tras la «retirada total» de los ejemplares de pavos reales y asegura que «todo el personal y la empresa están preparados para controlar a las aves y que sea rápido».

El primer edil solicita a la ciudadanía «no alimentar a las aves y mantener distancia». Aunque es muy raro que se contagie a humanos, desde el Ayuntamiento piden precaución para evitar que la situación se propague y piden «no interactuar» con los pájaros del entorno.