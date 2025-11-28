Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Foto de familia de todos los premiados. TA

La gala empresarial de la Mancomunitat Alcoià-Comtat premia la innovación de 'Barrilada' y 'Radoo'

Ambos premios estaban dotados con 1.500 y 2.000 euros respectivamente

Pau Sellés

Alicante

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:05

El IVAM CADA de Alcoi ha acogido este jueves la 13ª edición de la Gala de Emprendedores y Proyectos Empresariales de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, un evento que reunió 18 candidaturas y que se consolida como una cita para la promoción del talento y el emprendimiento en la comarca.

Este año, la gala viajó simbólicamente al futuro, mostrando una sociedad que se ha sabido adaptar gracias a la creatividad y la innovación empresarial. La ambientación futurista, desarrollada en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro de Alcoi, y la presentación de Mireia Martí, quien lució un vestido de inspiración futurista creado en exclusiva por la alumna de la EASD Clara Sempere, acompañaron un relato que destacaba proyectos basados en tejidos reciclados, impresión 3D y soluciones tecnológicas.

Galardones entregados durante la gala. TA

El premio al mejor proyecto empresarial, dotado con 1.500 euros, fue para Barrilada, una propuesta que reinventa la barbacoa tradicional mediante un sistema de cocción en barril. «Esta innovación permite asar en cualquier espacio y época del año, ofreciendo una experiencia más saludable y combinando sostenibilidad, tradición y convivencia», explican sus responsables.

Por su parte, el premio a la mejor empresa, con una dotación de 2.000 euros, recayó en Radoo, compañía especializada en la gestión integral de pedidos y reparto a domicilio para negocios locales, principalmente del sector de la hostelería. Su fundador, Fernando Raduán, adelantó que la empresa se encuentra en plena fase de expansión, incorporando nuevas tecnologías e inteligencia artificial para ampliar las funcionalidades de la aplicación.

Tanto el presidente de la Mancomunitat, Blas Calbo, como el vicealcalde de Alcoi, Àlex Cerradelo, destacaron el valor del talento emprendedor y la importancia de proyectos que impulsan la economía local y mejoran la calidad de vida.

