Finestrat, un enorme olivar a disposición de sus vecinos El Ayuntamiento impulsa una campaña para aprovechar los olivos públicos, evitar suciedad en los parques y fomentar el autoconsumo local

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 7 de octubre 2025, 16:48 Comenta Compartir

La provincia de Alicante no es Jaén, pero en ella, especialmente en su interior, también hay una larga tradición de cultivo de la oliva y de producción de aceite, una actividad que, como tantas otras relacionadas con el campo y la agricultura, se ha ido perdiendo con el paso de los años y el auge del turismo.

Pese a ello, y tanto por la querencia de preservar lo atávico como por su buena adaptación al entorno, muchos parques y zonas verdes municipales de la región siguen teniendo en los olivos una especie idónea para su ornamentación y creación de zonas de sombra.

Eso sucede, por ejemplo, en Finestrat, donde los vecinos empadronados podrán participar este año en la recogida de las preciadas aceitunas de los olivos plantados en espacios públicos, una iniciativa que, se resalta desde el Ayuntamiento, «combina sostenibilidad, aprovechamiento de recursos naturales y participación ciudadana».

La Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura, dirigida por Estela Álvarez, ha lanzado esta campaña con el doble objetivo de «evitar que las olivas caigan al suelo ensuciando parques y jardines y, al mismo tiempo, ofrecer a los vecinos una oportunidad de aprovechar este fruto para consumo propio o para la elaboración de aceite».

«Queremos que los finestratenses disfruten de esta actividad y contribuyan al mantenimiento de nuestros espacios verdes», explicó la concejala, que destacó el carácter ecológico y participativo del proyecto.

Reducir residuos orgánicos

Según Álvarez, la recogida de aceitunas permitirá reducir residuos orgánicos en los espacios públicos y, además, ofrece un pequeño incentivo económico a las familias, ya que las aceitunas recolectadas pueden consumirse o llevarse a las almazaras de la zona para producir aceite.

Los vecinos empadronados en Finestrat que deseen participar deben solicitar una autorización municipal antes del 15 de octubre. El trámite puede realizarse en el Ayuntamiento, en la Extensión Administrativa de La Cala o a través de la sede electrónica.

Los requisitos son sencillos: estar empadronado en el municipio y destinar la recogida a uso domiciliario, no comercial. Una vez concedido el permiso, el Ayuntamiento asignará las zonas de recogida entre las solicitudes recibidas.

Estela Álvarez recordó que, una vez finalizada la recogida, «los participantes deberán dejar el espacio igual que lo encontraron al inicio de la actividad», en línea con la filosofía de respeto y cuidado del medio natural que promueve el consistorio.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Finestrat continúa desarrollando iniciativas orientadas a la gestión sostenible de los espacios públicos, fomentando la participación de la ciudadanía en el cuidado del entorno y en la puesta en valor de los recursos naturales locales.

Además, esta propuesta se suma a otras actuaciones recientes en materia de medio ambiente, limpieza urbana y agricultura sostenible, consolidando a Finestrat como un municipio comprometido con la sostenibilidad y el aprovechamiento responsable de su patrimonio natural.