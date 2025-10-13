La fiesta ya tiene su propia casa en La Nucía Este lunes han arrancado las obras del Casal Fester y Museu de la Festa que se ubicará en la histórica 'Casa de les Boquilles'

Las obras del futuro Casal Fester-Museu de la Festa de La Nucía ya están en marcha. Este lunes 13 por la mañana se ha firmado el acta de comprobación del replanteo del proyecto de accesibilidad, un trámite que marca el inicio de una actuación clave para rehabilitar la histórica Casa de les Boquilles y adaptarla a los estándares de accesibilidad actuales.

El proyecto contempla la instalación de un ascensor, la creación de un aseo accesible y diversas mejoras estructurales que permitirán eliminar las barreras arquitectónicas del edificio. La actuación supone una inversión total de 150.000 euros, financiada en un 45% por la Generalitat Valenciana y en un 55% por el Ayuntamiento de La Nucía y las obras tienen un plazo de ejecución de mes y medio, con finalización prevista a finales de noviembre.

Esta subvención de la Generalitat forma parte de la línea 2024 de ayudas a municipios de menos de 50.000 habitantes para mejorar la accesibilidad en edificios municipales, eliminando barreras arquitectónicas. Una línea de financiación que, según ha explicado el alcalde, «vuelve a demostrar el compromiso de la Generalitat Valenciana con La Nucía y con la accesibilidad universal».

Bernabé Cano ha subrayado la importancia simbólica de este inicio de obras, calificándolo como «el primer paso hacia el Casal Fester de La Nucía». «La rehabilitación de la histórica Casa de les Boquilles avanza con esta actuación, que nos permitirá dotarla de accesibilidad plena mediante la instalación de un ascensor, un aseo adaptado y la nivelación de la planta baja», ha explicado el alcalde.

Cano ha recordado que este edificio «será la futura sede del Casal Fester y Museu de la Festa, un espacio destinado a preservar y difundir las tradiciones locales y la historia de nuestras fiestas».

Conservación de un edificio histórico

El inmueble, una casa centenaria de tres plantas situada en la plaça Major, está catalogado como Bien de Relevancia Local, por lo que el proyecto contempla la conservación integral de su fachada y de su fisonomía original.

Los trabajos incluyen la instalación de un ascensor accesible que conectará las tres plantas, un aseo adaptado en la planta baja, y la nivelación del suelo de acceso desde el carrer Major, eliminando los escalones existentes. De esta manera, cualquier persona podrá acceder al edificio sin obstáculos, cumpliendo con los criterios de accesibilidad que se exigen en los edificios públicos.

El objetivo, según detalla la dirección técnica, es «adaptar el edificio sin perder su esencia, respetando su valor patrimonial mientras se dota de todas las condiciones necesarias para su uso público y cultural».

Con la culminación de esta primera fase, La Nucía se prepara para recuperar uno de sus inmuebles más emblemáticos y transformarlo en un centro cultural y festero de referencia. El Casal Fester-Museu de la Festa permitirá preservar la memoria de las tradiciones locales, ofrecer un espacio de encuentro para peñas y asociaciones festeras, y reforzar la oferta cultural del casco antiguo.

Bernabé Cano ha señalado que «esta obra no solo recupera un edificio histórico, sino que lo pone al servicio de la ciudadanía y de nuestras fiestas, que son parte esencial de la identidad de La Nucía».

