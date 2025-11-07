Las Festes Majors Patronals impulsan a Benidorm hasta un lleno técnico turístico Los días grandes de la ciudad y la Fancy Dress Party disparan la ocupación hotelera hasta el 97%

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:53

El mes de noviembre se vive en Benidorm con cifras más propias de pleno verano. Según los datos de la patronal hotelera Hosbec, la ciudad alcanzará durante esta semana una ocupación hotelera del 96,8%, coincidiendo con la celebración de las Festes Majors Patronals. Una cifra que supera incluso la media de algunos puentes estivales y confirma el potencial del destino en temporada baja.

Con cerca de 43.000 camas hoteleras abiertas, Benidorm se prepara para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales atraídos por uno de los momentos más especiales del año. La tradicional combinación de actos religiosos, desfiles y ambiente festivo sitúa a la ciudad en un punto álgido de su calendario turístico.

Una previsión de récord impulsada por la Fancy Dress Party

El jueves 13 de noviembre marcará el pico máximo de ocupación con una previsión que supera el 97,2%, coincidiendo con la celebración de la Fancy Dress Party, una de las fiestas más singulares del calendario británico fuera del Reino Unido.

Este evento, nacido en los años 90 de manera espontánea, congrega cada año a más de 30.000 turistas y residentes británicos disfrazados que llenan las calles del Rincón de Loix. La cita, que ha crecido hasta convertirse en un fenómeno internacional, genera un impacto directo en la economía local y en la visibilidad global de Benidorm como destino festivo y multicultural.

De acuerdo con los datos de BigDataHosbec, la mitad de los clientes hoteleros que se alojarán estos días en Benidorm serán turistas británicos, que mantienen una fidelidad «a prueba del paso del tiempo». Esta conexión con el mercado del Reino Unido se ha convertido en uno de los pilares del éxito turístico de la ciudad, que logra mantener niveles de ocupación muy altos incluso fuera de la temporada estival.

La Fancy Dress Party y las Festes Majors Patronals actúan como potentes motores de atracción para este público, reforzando la relación emocional entre Benidorm y los visitantes británicos, y demostrando la capacidad de la ciudad para seguir siendo un referente internacional de turismo y ocio.

El éxito de noviembre refuerza una de las estrategias clave de la ciudad: la desestacionalización turística. Lejos de depender únicamente de los meses de verano, Benidorm ha sabido diversificar su oferta y generar motivos de viaje durante todo el año, combinando eventos culturales, festivos y deportivos con una infraestructura turística de primer nivel.

«Este tipo de celebraciones son una muestra de sostenibilidad turística real», destacan desde Hosbec. «Integran la cultura local, fomentan la convivencia entre turistas y residentes, y prolongan la actividad económica sin depender del calor o la playa».

Las Festes Majors Patronals mantienen su esencia más tradicional, pero su evolución como evento turístico demuestra la capacidad de Benidorm para convertir su identidad local en un atractivo global. El ambiente festivo, la hospitalidad de los vecinos y la excelente conectividad del destino son factores que siguen situando a la ciudad como líder del turismo urbano y de sol y playa en la Comunitat Valenciana.

