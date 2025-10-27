La Fancy Dress de Benidorm volverá a ser la mayor fiesta de disfraces de Europa La 31ª edición del evento nacido en un bar de la 'zona guiri' llevará a la ciudad a 30.000 asistentes

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 27 de octubre 2025, 15:56 Comenta Compartir

Las calles del Rincón de Loix volverán a teñirse de color y música el jueves 13 de noviembre, apenas un día después de las Festes Majors Patronals, con la celebración de una nueva edición de la Fancy Dress Benidorm, considerada la mayor fiesta de disfraces de Europa. El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, presentó el evento junto a Rubén Navarro, presidente de Ociobal, y Manolo Nieto, empresario e impulsor de esta cita que cumple 31 años.

Carrobles recordó que la Fancy Dress «nació como una celebración entre amigos en el entorno británico del Rincón de Loix y ha acabado convirtiéndose en todo un referente internacional». Hoy congrega cada año a unas 30.000 personas, con una participación creciente de público español y de la comarca, además del tradicional visitante británico.

Más de 15 carrozas, batucadas y animación para un desfile multitudinario

El edil subrayó que el desfile de carrozas, «cada vez más espectacular y seguido por miles de personas», será de nuevo el acto central de la jornada. «Llevamos casi tres meses trabajando desde las concejalías de Eventos y Seguridad Ciudadana para coordinar un dispositivo eficaz en una zona abierta y de gran afluencia», explicó. A pesar de la enorme concentración de público, Carrobles destacó el buen ambiente y la ausencia de incidentes: «La gente viene a disfrutar y a pasárselo bien».

Para garantizar la seguridad, la Policía Local cerrará las calles Gerona y Lepanto a partir de las 11:00 horas, con el fin de proteger tanto el tráfico como a los peatones. En la organización colaborarán más de 50 establecimientos del Rincón de Loix, reforzando así la implicación del tejido local en la fiesta.

Por su parte, Manolo Nieto, impulsor de la Fancy Dress, señaló que el desfile contará con más de 15 carrozas, grupos de baile, batucadas y animadores, y que su objetivo es «seguir creciendo y atraer visitantes de lugares tan lejanos como Estados Unidos o Japón, igual que ocurre con los sanfermines o la tomatina de Buñol».

Nieto destacó que la Fancy «ha evolucionado de manera natural gracias a la implicación desinteresada de mucha gente y al espíritu positivo del público». Además, subrayó que se trata de una celebración segura, alegre y multicultural, en la que «cada vez participan más belgas, holandeses y españoles junto a los miles de británicos que llenan las calles de Benidorm».

El presidente de Ociobal, Rubén Navarro, afirmó que la asociación está «plenamente comprometida en atraer a más locales y participantes para que la Fancy Dress siga creciendo cada año». Navarro añadió que, aunque el acto principal será el desfile del jueves 13, también se celebrarán otros eventos complementarios los días 14 y 15 de noviembre, que prolongarán el ambiente festivo durante todo el fin de semana.

El Ayuntamiento, la patronal del ocio y los empresarios locales coinciden en que la Fancy Dress Benidorm se ha consolidado como un acontecimiento emblemático que proyecta la imagen más divertida y cosmopolita de la ciudad, convirtiéndose en un motor turístico y económico para el sector hostelero y comercial tras las Festes Majors Patronals.

Temas

Benidorm