Entra en vigor en San Vicente el reconocimiento de la carrera profesional a los empleados municipales La medida es fruto del acuerdo entre Ayuntamiento y sindicatos

P.S. Alicante Martes, 2 de diciembre 2025, 16:58

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig inicia esta semana la aplicación de la carrera profesional. Los trabajadores del Ayuntamiento van a percibir por primera vez este emolumento incorporado a la nómina de noviembre, además de la regularización de todo el periodo de 2025. En adelante, todos se dispondrá de la cantidad mensual correspondiente a cada perfil profesional en función de su antigüedad, formación u objetivos de desempeño profesional.

El concejal de Recursos Humanos, Óscar Lillo, ha asegurado que «es un hito con el que se da cumplimiento al compromiso adquirido por este equipo de Gobierno con los trabajadores para poner en valor su labor, su preparación y su trayectoria». El edil ha incidido en que «esta es una muestra más de que trabajamos desde el minuto cero para mejorar la plantilla municipal con más recursos humanos, más medios y una retribución más justa».

Lillo ha agradecido también «el esfuerzo realizado para atender una reivindicación histórica por parte del área de Recursos Humanos y de la mano de los representantes sindicales que han respaldado la medida». Según ha reconocido, «ha sido un gran trabajo de colaboración, diálogo y consenso junto con los diferentes sindicatos del Ayuntamiento».

El responsable de Recursos Humanos también ha apuntado que la carrera profesional «supone un gran esfuerzo económico por parte del Ayuntamiento mejorando las retribuciones y creando un sistema proporcional, una nueva dimensión que a partir de ahora tendrá en cuenta factores de desempeño laboral, más moderno y más justo».

Lillo ha lamentado la demora de la entrada en vigor de una mejora, ya contemplada en el convenio colectivo de 2015. El edil ha criticado «que el anterior equipo de Gobierno de izquierdas se olvidara y durante 8 años guardara en un cajón una carrera profesional que tenemos que aplicar para cumplir la normativa, pero, más importante aún, por obligación moral».

El concejal ha recordado que las labores previas a la carrera profesional comenzaron en 2023 «con la confección de un reglamento que está sirviendo de modelo para otras localidades y ya lo hemos dotado presupuestariamente en este y en los próximos ejercicios para su aplicación definitiva». Este documento fue aprobado en pleno del pasado mes de abril con los votos a favor de PP y VOX y la abstención del resto de formaciones.