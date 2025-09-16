Elda reurbanizará la calle La Purísima dentro del Plan 'Elda parte de ti' El proyecto, con una inversión de 349.979 euros, transformará este eje del casco histórico con nuevo pavimento, redes renovadas y alumbrado eficiente

La reurbanización de la calle La Purísima renovará pavimentos, redes y alumbrado en uno de los ejes clave del Casco Histórico de Elda.

Ismael Martinez Elda Martes, 16 de septiembre 2025, 17:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elda acometerá en los próximos meses la reurbanización integral de la calle La Purísima, uno de los ejes viarios más relevantes del Casco Histórico. La actuación, enmarcada en el Plan 'Elda parte de ti', cuenta con un presupuesto de 349.979 euros y un plazo de ejecución de seis meses desde su adjudicación.

El proyecto contempla la sustitución de todo el pavimento y la creación de una plataforma única en los 160 metros lineales que unen la calle Natalia Tendero Gil con la calle Colón. Además, se renovará por completo la red de alcantarillado y de agua potable, así como el sistema de recogida de aguas pluviales.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, la directora del área, Raquel Fernández, y el ingeniero municipal, Marc Pastor, explicó que también se retirará la señalización vertical y el cableado aéreo, que pasará a ser soterrado. En cuanto al alumbrado público, los puntos de luz se ubicarán en la zona central de la calzada, siguiendo el modelo de la calle Independencia, con el objetivo de garantizar la uniformidad, eficiencia y ahorro energético.

Al tratarse de una obra dentro del Casco Histórico, el proyecto incluye una partida destinada a trabajos arqueológicos. También se contempla la plantación de nuevo arbolado y vegetación arbustiva, con sistema de riego por goteo, para mejorar las zonas verdes de la vía.

Rubén Alfaro ha subrayado que «el Plan Elda parte de ti tiene como objetivo transformar nuestra ciudad con el foco puesto en conseguir una Elda más humana, accesible, moderna y sostenible. Este proyecto de reurbanización se enmarca en la apuesta del gobierno local por seguir avanzando en la recuperación del casco antiguo y en la puesta en valor del patrimonio y del legado histórico de la ciudad».