Elda refuerza el mantenimiento de sus huertos municipales ecológicos El consistorio ha invertido algo más de 4.600 euros en este recurso municipal, cerca de la mitad sufragados por la Diputación de Alicante

P.S. Elda Viernes, 24 de octubre 2025, 16:25

El Ayuntamiento de Elda ha recibido una subvención de la Diputación de Alicante por importe de 2.195 € destinada al mantenimiento de los Huertos Municipales Ecológicos. La ayuda ha permitido llevar a cabo acciones formativas y de asesoramiento para los usuarios de las parcelas, así como diversas tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones.

El gasto total del proyecto ha ascendido a 4.668 €, de los cuales el 47 % ha sido financiado por la Diputación de Alicante y el resto por fondos propios de la Concejalía de Medio Ambiente, que ha reafirmado así su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo de espacios de cultivo responsables dentro del municipio.

Ejemplo de participación ciudadana

La concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez Armigen, ha destacado que «los huertos municipales son un ejemplo de cómo la ciudadanía puede participar activamente en el cuidado del entorno y en la producción sostenible de alimentos. Esta subvención nos ha permitido seguir mejorando las instalaciones y ofrecer a los usuarios una formación de calidad que repercute directamente en la salud del ecosistema local».

A su vez ha señalado que «más allá de su función agrícola, los huertos son espacios de encuentro, de aprendizaje y de respeto por la naturaleza. Desde la Concejalía de Medio Ambiente seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan esta red comunitaria y fomenten hábitos sostenibles».