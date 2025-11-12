Elda recibe a Paula Vázquez para entregarle el premio Mejor Calzada de España La presentadora ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento, ha visitado la fábrica de la firma eldense Magrit y ha donado un par de zapatos al Museo del Calzado

Paula Vázquez ya está en Elda para recoger esta noche su premio como mujer Mejor Calzada de España 2025, donde ha sido recibida por el alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, y por el resto de miembros de la Corporación Municipal. A continuación, ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad en un gesto que simboliza el vínculo de la homenajeada con el municipio, ya que se convertirá en embajadora de su calzado durante un año.

La presentadora ha tenido la oportunidad de conocer de cerca el proceso de elaboración del calzado visitando la firma eldense Magrit. En esta fábrica ha recorrido las distintas fases de producción y ha intercambiado impresiones con el equipo, mostrando interés por la tradición, el diseño y la innovación que caracterizan a la industria local.

La jornada ha continuado con un acto en el Museo del Calzado, donde se ha celebrado una recepción en su honor. En este encuentro, varias marcas eldenses —Unisa, Magrit, Pedro García, Begoña Cervera, Lily Shoes y Eva Castilla— le han hecho entrega de pares exclusivos de zapatos como símbolo de reconocimiento. Además, la presentadora ha recorrido las instalaciones del Museo y ha podido conocer de cerca su valiosa colección dedicada a la historia y la evolución del calzado.

Otro de los momentos clave ha sido la entrega por parte de Paula Vázquez de un par de zapatos al Museo del Calzado, cumpliendo con una tradición que comparten todas las mujeres galardonadas con el Premio Mejor Calzada de España. Este simbólico gesto permite que su estilo y personalidad formen parte de la exposición permanente del museo, donde se conservan los pares cedidos por las veinte homenajeadas que han recibido este reconocimiento.

Rubén Alfaro ha destacado «la profesionalidad y la relevancia de Paula Vázquez, una mujer que es un verdadero placer que vaya a representar el calzado de Elda. Hoy Paula se lleva un trocito del corazón de cada eldense que tiene o que ha tenido alguna relación con esta industria tan nuestra».

Según ha explicado Paula, los zapatos siempre han tenido un significado especial para ella. «Desde muy joven, cuando con apenas quince años empecé mi andadura en la escuela de modelos de Marcos Trabal, los zapatos simbolizaban la elegancia, la seguridad y el inicio de un sueño», ha explicado la presentadora. Según ha recordado con mucha emoción, en aquella época desfilaba con unos sencillos zapatos negros de raso. Por ello, ha decidido donar un par de Pura López, ya que es una forma de rendir homenaje a sus comienzos, a aquellos primeros pasos sobre una pasarela que marcaron el inicio de su carrera y su amor por la moda.

Antes de finalizar el acto, los técnicos de Inescop se han encargado de escanear los pies de la presentadora con el objetivo de elaborar una horma digital personalizada.