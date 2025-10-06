División en la defensa de los propietarios de Dénia afectados por los deslindes La líder del PP se muestra decepcionada por no salir adelante su moción para que el Ayuntamiento presentara un recurso y el gobierno argumenta que es la mejor manera de proteger a los vecinos

El pleno extraordinario celebrado en Dénia este lunes a instancias del Partido Popular para pedir que el Ayuntamiento presentase un recurso de reposición o contencioso-administrativo contra los nuevos deslindes aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado patente de nuevo la división existente dentro de la Corporación en lo relativo a la defensa de los propietarios afectados. La moción sólo ha contado con el respaldo de PP, Gent de Dénia (GD) y Vox, de manera que la mayoría absoluta de PSPV y Compromís ha tumbado la propuesta en una sesión monográfica intensa y que ha contado con varios de los afectados entre el público.

La líder popular, Pepa Font, se ha mostrado «decepcionada» por el resultado final. Ha lamentado que todas las formaciones con representación política hayan sido «incapaces» de caminar unidos en la defensa de los intereses de los vecinos.

Durante la sesión, Font ha repasado durante su intervención las causas que han provocado la regresión de las playas, desde la retención en los pantanos de arenas procedentes de los ríos y la causada por los puertos. A lo que ha sumado las extracciones de gravas y arena en el litoral dianense.

La portavoz popular ha insistido en que en estos casos había que estar del lado de los vecinos. A ellos les ha dicho que es «complicado dormir pensando en la injusticia a la que estáis sometidos». De ahí que hayan pedido al Ayuntamiento y a la Generalitat que presenten recursos. Sus palabras han arrancado los aplausos del público, que ha vuelto a aplaudir tras la intervención de otros representantes de la oposición.

Mario Vidal, portavoz de GD, ha insistido en que los vecinos no son culpables de la regresión y que es más fácil culpar a los débiles. En su opinión, la decisión del Gobierno es un «despropósito» al aprobar los deslindes antes de efectuar las regeneraciones.

Por su parte, Félix Redondo, líder de Vox, ha coincidido en ese aspecto de que se podría haber regenerado primero, «pero es más cómodo ir a por el más débil». Por ello, ha remarcado que, en caso de llegar al Gobierno, su partido se comprometía a derogar esta «ley injusta».

Desde Compromís, su portavoz, Rafa Carrió, ha calificado la moción del PP de «demagogia» y de estar engañando a los afectados. Al respecto, le ha recordado que el consistorio ya ha aprobado varias mociones para defender a los vecinos.

Asimismo, ha subrayado que su formación defiende el territorio y que propone distintas actuaciones frente a una ley «incapaz de hacer frente a los problemas del litoral». También ha apuntado que Compromís propone rechazar el reglamento de Costas, como han hecho en el Senado, presentar una proposición no de ley en defensa del litoral y de los derechos de los afectados y garantizar la seguridad jurídica a los ciudadanos con compensaciones económicas por las expropiaciones. Pese a estos argumentos, los nacionalistas han votado en contra de la moción del PP.

Finalmente, la portavoz socialista, Maria Josep Ripoll, ha explicado que «no vamos a impugnar los deslindes por responsabilidad». Según ha señalado, estos dos últimos, tras aceptarse la alegación del Ayuntamiento de Dénia y reducirse a 20 metros la línea de dominio público en buena parte del trazado, hace que sólo se vean afectadas unas 20 propiedades.

Ripoll ha lamentado que el PP siga «desinformando» y ha reiterado, como ya hiciera días atrás, que «los deslindes son necesarios» porque «la vida de las personas es lo más importante».

Por su parte, el alcalde, el socialista Vicent Grimalt, ha puesto de relieve la «manipulación del Partido Popular» con esta moción en la que el título de apoyo a los vecinos no coincide con lo que dice el texto, en el que se pide que se presenten recursos. Además, ha hecho hincapié en que la Ley de Costas Valenciana ya cuenta con un informe vinculante del Consell Jurídic Consultiu que deja patente sus carencias.