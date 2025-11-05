Descubren un nuevo yacimiento arqueológico submarino frente a las costas de La Vila Joiosa Vilamuseu y la Universidad de Alicante localizan restos de un cargamento del siglo XIX que podría corresponder a un antiguo barco mercante

Imagen de una de las inmersiones de estudio del nuevo pecio.

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:36

Un equipo conjunto de Vilamuseu y la Universidad de Alicante (UA) ha descubierto un nuevo yacimiento arqueológico subacuático frente a las costas de La Vila Joiosa. Los investigadores han hallado restos de un cargamento de ladrillos de construcción y varias piezas cerámicas completas, fechadas en el siglo XIX.

El hallazgo se produjo durante una inmersión rutinaria de los arqueólogos subacuáticos municipales y de la UA, que realizaban labores de verificación y puesta a punto de su equipamiento técnico. El descubrimiento ya ha sido comunicado oficialmente a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunitat Valenciana, que coordinará los siguientes pasos del proceso de investigación.

Por el momento, los expertos no pueden confirmar si los restos pertenecen a un barco hundido con su carga completa o si se trata de materiales caídos accidentalmente durante las operaciones de carga o descarga en una embarcación auxiliar.

«El análisis preliminar sugiere que podría tratarse de un naufragio vinculado al comercio local de materiales de construcción», explican desde Vilamuseu. En las próximas semanas está prevista una prospección en extensión que permitirá definir con mayor precisión la naturaleza del hallazgo.

El puerto histórico de La Vila, un enclave de 27 siglos

Hasta el siglo XIX, el puerto de La Vila Joiosa —como muchos otros de la costa mediterránea— carecía de muelles. Las operaciones comerciales se realizaban mediante barcas de apoyo que conectaban los barcos fondeados con la playa.

Con más de 27 siglos de actividad ininterrumpida, el puerto vilero es uno de los más antiguos de la Península Ibérica, y ha sido históricamente el primer y último puerto español en la ruta marítima entre Oriente y Occidente. Su estudio podría aportar información clave sobre el comercio de cabotaje en el siglo XIX y la evolución de las redes mercantiles en la costa alicantina.

El nuevo yacimiento se integra dentro del marco de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO (2001), firmada por España, que protege los restos culturales sumergidos con una antigüedad superior a 100 años.

Este hallazgo se suma a los seis mercantes hundidos frente a las costas vileras por el submarino alemán U-64 en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, conformando un extraordinario legado cultural submarino único en la Comunitat Valenciana.

El yacimiento ha sido bautizado como «La Vila Joiosa I», iniciando una serie de nomenclaturas genéricas que evitan revelar la ubicación exacta de los restos y garantizan su protección.

«La Vila Joiosa cuenta con una gran riqueza arqueológica submarina que poco a poco va viendo la luz», afirmó la concejal de Patrimonio Histórico, Rosa Llorca. La edil destacó que este nuevo hallazgo «complementa la historia que ya contamos con el pecio Bou Ferrer» y abrió la puerta a replicar el modelo de visitas guiadas que tanto éxito tuvo con aquel proyecto.

De confirmarse su valor histórico y patrimonial, el yacimiento podría integrarse en la red de recursos culturales gestionados por Vilamuseu, ampliando el atractivo turístico y científico de La Vila Joiosa.

«La posibilidad de acercar estos hallazgos al público es una oportunidad única para poner en valor nuestro patrimonio subacuático y seguir posicionando a La Vila como referente en arqueología marina mediterránea», concluyó Llorca.