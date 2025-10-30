Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Calle de Dénia. Tino Calvo

Dénia lanza ayudas para animar a los propietarios de viviendas vacías a adecuarlas y ponerlas en alquiler

La cantidad que se destinará a estas ayudas en el presupuesto de 2025 es de 70.000 euros

T.A.

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:17

El concejal de Vivienda, Rafa Carrió, y la concejala de Territorio, Maria Josep Ripoll, han presentado este jueves la convocatoria de una nueva línea de ayudas para la conservación y rehabilitación de viviendas en Dénia, La Xara y Jesús Pobre para su puesta en alquiler como vivienda habitual. Los objetivos principales de la iniciativa –han indicado- es mejorar el acceso a la vivienda de la población y movilizar el parque de viviendas vacías del municipio.

La cantidad que se destinará a estas ayudas en el presupuesto de 2025 es de 70.000 euros. Cada solicitante, dependiendo de la renta familiar, podrá percibir hasta un máximo de 7.000 euros de ayuda (rentas menores de 40.000 euros anuales) o un máximo de 5.100 euros (para las rentas iguales o superiores a 40.000 euros).

«Se trata de un proyecto piloto, cuyas bases iremos adaptando a la realidad de cada momento, que consiste, fundamentalmente, en otorgar ayudas a las personas físicas propietarias de un inmueble de uso residencial de mercado libre vació, para que realice obras de rehabilitación, adecuación y mejora de la vivienda, y después la ponga en alquiler por un período mínimo de 5 años», ha explicado Ripoll.

Las bases de las ayudas se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante en el mes de noviembre y se dará un plazo de 10 días naturales a partir del día siguiente de la publicación para presentar las solicitudes. Las obras de mejora de la vivienda para la que se solicita la ayuda deberán estar finalizadas antes del 30 de abril de 2026. Asimismo, antes de esta fecha, la persona propietaria de la vivienda deberá presentar la correspondiente licencia de las obras realizadas, el contrato de arrendamiento, la cuenta justificativa de los gastos y otra documentación que se encuentra detallada en las bases.

Según datos facilitados por Rafa Carrió, actualmente hay más de 5.000 viviendas vacías en el término municipal, y el Ajuntament de Dénia está trabajando para movilizarlas y que salgan al mercado de alquiler como vivienda habitual, en ningún caso turística vacacional.

De hecho, los concejales han recordado que el Ajuntament de Dénia ha suspendido, por segundo año consecutivo, la concesión de permisos para nuevas viviendas de alquiler turístico en el núcleo urbano. A su vez, está trabajando en la redacción de una ordenanza reguladora de la concesión de licencias que proteja los barrios más vulnerables.

Dénia también ha solicitado en dos ocasiones a la Generalitat Valenciana ser declarada «zona tensionada», sin obtener respuesta alguna, lo cual permitiría regular y controlar los precios y que las ayudas municipales presentadas hoy, por ejemplo, fueran ligadas también a que el precio del alquiler de esas viviendas fuera asequible, ha señalado la concejala de Territorio.

Por último, la apuesta del equipo de gobierno municipal por crear un parque público de vivienda está plasmada también en el Plan General Estructural, que incluye una previsión de suelo para vivienda pública. «Hasta el 40 por ciento de las viviendas de los nuevos sectores serán de protección pública», ha aclarado Ripoll.

