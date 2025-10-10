Dénia despide al empresario Fernando Reig El comerciante era hermano del que fuera presidente de la Federación Alicantina de Comercio y una figura clave en la comisión fallera del distrito Centro

Dénia despide este viernes 10 de octubre al empresario Fernando Reig Marí, que ha fallecido a los 76 años. El hermano del que fuera presidente de la Federación Alicantina de Comercio y presidente de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana y vicepresidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Pedro Reig Marí, murió este jueves y esta mañana se ha celebrado la misa funeral en la parroquia de la Asunción.

La luctuosa noticia la ha hecho pública la falla Centro de la que fue presidente en los años 88/89 y 89/90, además lideró la Asociación de esta comisión fallera en los años 2001-2007. Y fue fallero nombrado fallero ejemplar en 1997.

Desde el distrito Centro recuerdan que Fernando Reig fue una figura clave por su visión inniovadora que consiguió rescatar la falla en uno de los momentos más críticos de su historia. De hecho, recalcan que esta comisión se conoce gracias a personas como Fernando que la han hecho más grande si cabe.

El empresario trabajó codo con codo su hermano y constituyó la tercera generación de comerciantes en Les Tendes Reig, con dos sedes en las calles Marqués de Campos y Cop. Además fundó la peña madridista de Dénia.