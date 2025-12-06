Una curiosa fiesta con 3.000 globos da la bienvenida a la Navidad en la Vila Joiosa La denominada 'globotà' ha servido para inaugurar la feria de atracciones, que estará abierta hasta el día 6 de enero

Pau Sellés La Vila Joiosa Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

Con más de 3.000 globos han dado la bienvenida en la Vila Joiosa a la Navidad. Decenas de niños y niñas han participado en este evento llamado la 'globotonà', en el que los asistentes han pinchado los globos para simular el sonido de una mascletà. El acto también ha servido para inaugurar la feria de atracciones que estará abierta hasta el día 6 de enero.

Los días 6, 7 y 8 de diciembre La Nadala abrirá sus puertas a partir de las 17:00 horas para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de todas las actividades y atracciones que estarán instaladas en el parque de la Barbera. El día 7, de 11:00 a 20:00 horas, se podrá visitar el «Mercat de Nadal a la Nadala», de «La Paca Vintage Market».

Esta feria navideña volverá a abrir sus puertas el 12,13 y 14 de diciembre. El sábado, 13 de diciembre, tendrá lugar el Taller de Centres de Nadal (actividad floral) en el patio Doña Concha de la casa de la Barbera a las 10:30 horas. Este taller tendrá plazas limitadas y las inscripciones serán hasta el 10 de diciembre por whatsapp al 609180456.

Ampliar

El domingo, 14 de diciembre, tendrá lugar la representación del Grupo Arteatre «Conta Contes de la Nadala». Habrá dos funciones para que disfruten los más pequeños, a las 11:00 y a las 12:00 horas, previa inscripción por whatsapp al 609180456, con plazas limitadas.

Del 19 diciembre al 6 de enero, las puertas de la Nadala abrirán ininterrumpidamente todos los días a partir de las 17:00 horas. El día 20 de diciembre se representará el musical «Chispa y Micky». El día 21 de diciembre se podrá ver el musical «Gran taller de la Navidad». Ambas actuaciones serán a las 16:30 horas en el auditorio del parque de la Barbera.

El 22 de diciembre, Papa Noel llega a La Nadala después de realizar un pasacalle, que se iniciará a las 18:00 horas, por las calles del centro urbano y se podrá visitar la Casa de Papá Noel en el parque de la Barbera a su llegada. El 23 de diciembre, también se podrá visitar la Casa de Papá Noel y los más pequeños le podrán entregar su carta de deseos de Navidad a partir de las 18:00 horas. Antes, a las 17:00 horas, tendrá lugar en el auditorio de La Barbera el musical «Cuentos Mágicos».

Ampliar

El 27 de diciembre, en el Teatre Auditori, a las 18:00 horas, se representará la obra «Cantajuegos. Un mundo mágico». El 28 de diciembre, dentro de la programación de Navidad, se celebrará la tradicional San Silvestre a las 18:00 horas desde el parque de la Barbera. Las inscripciones se realizarán a través de formulario https://forms.gle/HJVzFUTDinKsgz267. El plazo será del 5 al 24 de diciembre.

El 31 de diciembre, la Nadala abrirá sus puertas a las 10:00 horas. A las 10:30 horas, los «Cazarockeros» serán los protagonistas y habrá actividades infantiles en el parque de la Barbera. A las 12:00 horas, llegará uno de los momentos más esperados: las campanadas infantiles para despedir el año.

Para los más mayores, Nochevieja se celebra en Villajoyosa con «Vermuteando» de 12:00 a 16:00 horas en la plaza de la Iglesia; de 16:00 a 20:00 horas habrá «tardeo» en la misma ubicación; y a partir de las 23:00 horas hasta las 3:00, la gran fiesta para despedir el año en el Casco Antiguo.

El Cartero Real visitará Villajoyosa el 3 y 4 de enero. El día 3 de enero, el pasacalle partirá del Hospital Asilo Santa Marta a las 17:00 horas hasta La Nadala, donde saludará a todos los niños y recogerá todas las cartas dirigidas a los Reyes Magos de Oriente.

Ampliar

El 3 y 4 de enero, se podrá visitar el Campamento Real en la finca de la Barbera. El día 3 de enero, las puertas abrirán tras la llegada del Cartero Real. El día 4 de enero, se podrá visitar a partir de las 18:00 horas.

El día 5 de enero se celebrará una espectacular Cabalgata a las 18:30 horas que también finalizará en los jardines de La Nadala, donde Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a todos los niños y mayores en su campamento real. En La Cala, la Cabalgata se celebrará junto al Ayuntamiento de Finestrat, a las 18:00 horas. Partirá desde la avenida Marina Baixa de Finestrat hasta la avenida Rosa de los Vientos de Villajoyosa.

Este año, la programación se completa con una amplia agenda cultural para mayores y pequeños durante todo el mes de diciembre. El 12 de diciembre tendrá lugar la Gala Solidària de Nadal organizada por la Concejalía de Deportes y las escuelas municipales de baile el 12 de diciembre en el Teatre Auditori a las 19:30 horas.

Las actividades navideñas se completan con el Taller de Navidad Vilakids «Pinturas del Imperio», que se celebrará en Vilamuseu el 23, 26 y 30 de diciembre para participantes a partir de 6 años. El horario será de 10:30 a 11:30 o de 12:00 a 13:00 horas y el precio es de 2 euros. Las inscripciones se harán por whatsapp al 628 99 31 75.

Temas

Navidad

Nochevieja

Villajoyosa