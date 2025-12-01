Cruz Roja deja de operar en este municipio de Alicante tras 15 años de servicio El Ayuntamiento adjudica el servicio preventivo de ambulancia a la empresa Ambulancias Vallada y buscará opciones de colaboración con la ONG

M.H. Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Tras quince años prestando el servicio preventivo de ambulancia en Calp, Cruz Roja deja de operar en el municipio después de que el Ayuntamiento haya adjudicado el contrato a Ambulancias Vallada. El Consistorio asegura que buscará nuevas fórmulas de colaboración con la organización humanitaria pese a las limitaciones legales vigentes.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que las localidades no tienen competencias en materia de transporte sanitario, las cuales están atribuidas a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana, pero sí en prevención y protección civil.

Con esta adjudicación, la corporación municipal reitera su compromiso con la seguridad, la prevención y el bienestar de la ciudadanía, y mantiene su voluntad de seguir colaborando estrechamente con todas las entidades que contribuyen al desarrollo y a la calidad de vida del municipio.

El Consistorio ha querido aprovechar este anuncio para reconocer públicamente la extraordinaria labor que Cruz Roja viene desarrollando desde hace años en Calp. «Su profesionalidad, compromiso y entrega han sido fundamentales en la atención sanitaria preventiva, en la asistencia a la ciudadanía y en la respuesta ante situaciones de emergencia», ha declarado la alcaldesa Ana Sala.

Por su parte, la responsable del área de Servicios Sociales, Itziar Doval, ha explicado que la normativa vigente impide la firma de convenios de colaboración. «Desde el Ayuntamiento continuaremos luchando y trabajando para buscar otras formas de colaboración con Cruz Roja», ha sentenciado.

Reforzar el servicio de ambulancia

El equipo de gobierno (Somos Calpe, PSPV-PSOE y Compromís) ha presentado una moción para reclamar a la Generalitat Valenciana el refuerzo urgente del servicio de ambulancias en Calp ante la situación de desprotección sanitaria que vive el municipio.

En el texto se recuerda que, pese al notable incremento de población en temporada alta y a la compleja orografía del término municipal, Calp solo dispone actualmente de una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) 24 horas y otra de 12 horas, además de un SAMU con base en Benissa que atiende también a otros municipios, lo que puede suponer tiempos de respuesta superiores a los recomendables.

La moción exige que el Consell amplíe a 24 horas el SVB con base en la Fossa y dote a Calp de una base SAMU permanente, que elabore un plan específico de mejora de tiempos de respuesta y que revise los criterios de asignación de recursos sanitarios en municipios turísticos como Calp, al tiempo que solicita estudiar fórmulas jurídicas que permitan, si procede, habilitar una ambulancia municipal complementaria al servicio autonómico.