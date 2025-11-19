La Costa Blanca registra un fuerte impulso de la ocupación hotelera en noviembre con Benidorm de nuevo a la cabeza La primera quincena deja subidas generalizadas en toda la Comunitat Valenciana y un otoño histórico para el sector

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

La lucha contra la estacionalidad turística avanza en la Comunitat Valenciana, y los datos de la primera quincena de noviembre lo confirman con claridad. La ocupación hotelera sigue creciendo en todos los destinos y demuestra que la estrategia del sector para atraer visitantes durante los 365 días del año funciona. El último informe de la patronal hotelera Hosbec muestra incrementos generalizados respecto a 2024, con Benidorm de nuevo como referencia absoluta del otoño turístico en España.

La estadística es rotunda: todos los destinos mejoran y algunos lo hacen de forma muy notable. Este comportamiento consolida un modelo turístico capaz de generar empleo, riqueza y actividad transversal en sectores como la restauración, el comercio, la movilidad o el ocio. La Comunitat Valenciana avanza hacia un escenario en el que la temporada baja tiene cada vez menos impacto real sobre el funcionamiento económico del territorio.

Benidorm vuelve a situarse en cabeza con un 83,3% de ocupación, lo que supone dos puntos más que en 2024 y confirma la estabilidad del destino incluso en las fechas más alejadas del verano. Su rendimiento sigue siendo excepcional gracias a la fortaleza del mercado internacional y a la creciente respuesta del turismo doméstico. A esta subida se suma la recuperación intensa de la Costa Blanca, que alcanza un notable 77% medio, ocho puntos por encima de la anterior campaña, impulsada especialmente por los viajeros españoles.

El comportamiento del sector hotelero de Castellón es también uno de los datos más llamativos del informe, con un 67,4% de ocupación y una subida de quince puntos interanuales. València, por su parte, confirma la salida de un ejercicio complicado con un 81% de media, que pone fin a un año que arrancó con dificultades pero termina mostrando claros síntomas de normalización y crecimiento.

Las previsiones para la segunda quincena mantienen el optimismo. Las reservas cerradas «on the books» apuntan a que la tendencia seguirá siendo positiva, con cifras sólidas en plena antesala del periodo prenavideño. La batalla contra la estacionalidad, históricamente uno de los grandes desafíos de la industria, se gana ahora semana a semana.

Benidorm consolida su músculo turístico

El análisis detallado del comportamiento de Benidorm confirma por qué sigue siendo el destino más estable de la Comunitat Valenciana. El mercado británico continúa encabezando la llegada de viajeros con un 46,3%, un dato que, aunque ligeramente inferior al del año pasado, mantiene al Reino Unido como su socio turístico principal. El mercado nacional continúa mostrando consistencia con un 37,2%, prácticamente en línea con 2024, mientras que Bélgica (4%), Países Bajos (3,2%) e Irlanda (2,6%) completan el cuadro habitual de internacionalidad.

Los hoteles de tres estrellas registran un 83,8%, manteniendo las cifras del ejercicio previo, y los de cuatro estrellas escalan hasta un 83,2%, con una subida de más de cuatro puntos. Para la segunda mitad del mes, las reservas alcanzan ya el 72%, un comportamiento especialmente robusto para estas fechas.

Costa Blanca y Alicante Sur: solidez en noviembre

El conjunto de la Costa Blanca alcanza un 77% de ocupación, muy por encima del 69,1% de 2024. Alicante Sur, con un 74,3%, también mejora de forma notable sus registros. En ambos casos la presencia del turismo nacional —48,7% en la Costa Blanca y 66,3% en Alicante Sur— ha sido determinante, acompañada por los mercados británico, noruego, belga, neerlandés, alemán y francés.

Los hoteles de cuatro estrellas alcanzan en la Costa Blanca un 79,3%, mientras que los de tres estrellas llegan al 78,8%. Alicante Sur destaca por uno de los ascensos más pronunciados del informe: los tres estrellas pasan del 43,6% al 69,1%, una recuperación que subraya la reactivación del segmento más asequible.

Para la segunda quincena, las previsiones sitúan la ocupación en el 63,1% para la Costa Blanca y el 66,9% para Alicante Sur. Un ajuste estacional esperado pero que mantiene un colchón suficiente para cerrar noviembre con un volumen sólido, confirmando que el litoral alicantino es hoy uno de los territorios más resilientes del turismo español.