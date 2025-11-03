Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Zona afecada por el corte de tráfico. TA

Corte de tráfico en La Vila Joiosa por las obras del nuevo ascensor de la playa Centro

La restricción durará desde este martes hasta el próximo viernes

Alicante

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:41

La Vila Joiosa afronta esta semana restricciones de tráfico con motivo de las obras del ascensor que conectará la playa Centro con la zona de Barberes Sur.

Según ha comunicado el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, el corte afectará a la calle Ibiza, frente al colegio Doctor Álvaro Esquerdo, desde el martes 4 hasta el viernes 7 de noviembre.

El primer cierre se aplicará el martes, de 8 a 18:30 horas, y continuará el miércoles hasta la tarde del viernes. «Los trabajos se centran en la parte alta del talud donde se instalará el ascensor, y es necesario restringir el paso de vehículos para garantizar la seguridad», explicó Ramis.

El edil añadió que «podrían producirse cortes puntuales en la avenida Ciudad de Requena por el paso de camiones», por lo que pidió a los vecinos que presten atención a la señalización durante los próximos días.

Pasarela de 20 metros

El proyecto se desarrolla en una parcela de 340 metros cuadrados ubicada en la avenida del Puerto, donde se está construyendo un ascensor que permitirá salvar los 16,6 metros de desnivel entre el centro urbano y el nivel del mar.

La actuación incluye la construcción de un edificio con una pasarela peatonal de 20,4 metros que conectará con la parte superior. El ascensor, con capacidad para 13 personas, contará con motor de alta eficiencia, iluminación y ventilación automáticas para reducir el consumo energético.

En la parte inferior se habilitarán tres aseos públicos —uno de ellos accesible—, además de un almacén para el personal de mantenimiento, un parque infantil, un jardín y nuevo mobiliario urbano. El proyecto contempla también la estabilización del talud mediante bulonado y malla metálica para prevenir desprendimientos.

