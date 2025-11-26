Correos vende en Alicante la nueva baliza V16 de la DGT, ¿cuánto cuesta? La empresa de mensajería señala que los dispositivos están homologados y tienen cobertura de datos hasta 2038

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:52

Las nuevas balizas V16 también se venden Correos. La empresa de mensajería ha puesto a la venta estos dispositivos de la DGT, los cuales serán obligatorios para circular por las carreteras de Alicante y España a partir de enero de 2026.

Desde Correos señalan que las balizas V16 puestas a la venta en 2.380 oficinas postales de toda España y en su 'marketplace' están homologadas y cuentan con cobertura de datos hasta 2038. Además, se pueden adquirir a través de sus carteros rurales.

Con ello, explican que el próximo 1 de enero entra en vigor el Real Decreto 1030/2022 que establece la obligatoriedad de sustituir los actuales triángulos de emergencia por las nuevas balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por ello, las balizas V16 puestas a la venta en las oficinas de Correos de Alicante están homologadas por la DGT, con el fin de cumplir con los objetivos de preseñalización y ser geolocalizables.

El precio de las balizas V16 en las oficinas de Correos, en su 'marketplace' y a través de sus carteros rurales es de 59,90 euros. Está equipada con conectividad a la DGT3.0.

¿Dónde llevar la baliza?

Los nuevos dispositivos deben llevarse en la guantera del vehículo. Se trata de un pequeño dispositivo luminoso amarillo, dotado de conectividad, que se debe colocar en el techo del vehículo para indicar que ha quedado inmovilizado.

Estos aparatos emiten una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua durante unos 30 minutos y deben disponer de una bateria con vida útil de al menos 18 meses. Además, disponen de un sistema de geolocalización en tiempo real que incorpora un IMEI personalizado en cada baliza V16.

Así, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos y se conectará a la plataforma de la DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación de emergencia por medio de la señal luminosa.