Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Baliza V16 en una oficina de Correos. TA

Correos vende en Alicante la nueva baliza V16 de la DGT, ¿cuánto cuesta?

La empresa de mensajería señala que los dispositivos están homologados y tienen cobertura de datos hasta 2038

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:52

Comenta

Las nuevas balizas V16 también se venden Correos. La empresa de mensajería ha puesto a la venta estos dispositivos de la DGT, los cuales serán obligatorios para circular por las carreteras de Alicante y España a partir de enero de 2026.

Desde Correos señalan que las balizas V16 puestas a la venta en 2.380 oficinas postales de toda España y en su 'marketplace' están homologadas y cuentan con cobertura de datos hasta 2038. Además, se pueden adquirir a través de sus carteros rurales.

Con ello, explican que el próximo 1 de enero entra en vigor el Real Decreto 1030/2022 que establece la obligatoriedad de sustituir los actuales triángulos de emergencia por las nuevas balizas V16, conectadas y homologadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Por ello, las balizas V16 puestas a la venta en las oficinas de Correos de Alicante están homologadas por la DGT, con el fin de cumplir con los objetivos de preseñalización y ser geolocalizables.

El precio de las balizas V16 en las oficinas de Correos, en su 'marketplace' y a través de sus carteros rurales es de 59,90 euros. Está equipada con conectividad a la DGT3.0.

¿Dónde llevar la baliza?

Los nuevos dispositivos deben llevarse en la guantera del vehículo. Se trata de un pequeño dispositivo luminoso amarillo, dotado de conectividad, que se debe colocar en el techo del vehículo para indicar que ha quedado inmovilizado.

Estos aparatos emiten una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua durante unos 30 minutos y deben disponer de una bateria con vida útil de al menos 18 meses. Además, disponen de un sistema de geolocalización en tiempo real que incorpora un IMEI personalizado en cada baliza V16.

Así, en caso de avería o accidente, se puede activar en cuestión de segundos y se conectará a la plataforma de la DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación de emergencia por medio de la señal luminosa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una agente medioambiental tras caer 50 metros durante un descenso de rappel en Alicante
  2. 2 El alemán Blazic refuerza la portería del Hércules hasta 2027
  3. 3 El Millón de Euromillones toca en este municipio de Alicante
  4. 4 Estos son los dos restaurantes de Alicante que conservan sus dos Estrellas Michelin
  5. 5 El Hércules, en manos de la FIFA para dar de alta a Mehdi Puch
  6. 6 Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia»
  7. 7 La pista de hielo de Alicante irá en el Muelle 12 durante la Navidad
  8. 8 Cortes de tráfico y desvíos de autobuses el domingo por la Maratón Internacional Elche-Alicante
  9. 9 Alicante dispara el supereje deportivo de la Vía Parque con grandes obras que transformarán las pistas e instalaciones de los barrios
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Correos vende en Alicante la nueva baliza V16 de la DGT, ¿cuánto cuesta?

Correos vende en Alicante la nueva baliza V16 de la DGT, ¿cuánto cuesta?