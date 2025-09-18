Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de la salida de la prueba élite masculina de 2025 TA

La Copa del Mundo de ciclocross de Benidorm inicia la venta de entradas

Los aficionados ya pueden reservar sus tickets para la cita que tendrá lugar el próximo 18 de enero

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:25

Apurando todavía los últimos días del verano, Benidorm ya se prepara para la celebración de una de las citas más multitudinarias del evento ciclista: su cita puntuable para la Copa del Mundo de ciclocross, que volverá a los parques de El Moralet y Foietes, ya en su cuarta edición, el día 18 de enero de 2026.

Para ello, la organización, de nuevo comandada por Pascual Momparler, ha anunciado para hoy jueves la puesta a la venta de las entradas para ese evento, que se iniciará de manera online a las 10:00 horas.

Una vez más, habrá varios tipos de entradas y, además, importantes ventajas para los más madrugadores. Así, en cuanto a los tickets generales, los precios se moverán desde los 18 euros iniciales (que se mantendrán hasta el 9 de noviembre) incrementándose a 20 euros (hasta el 6 de enero) y, finalmente, 22 euros desde ese momento hasta el mismo día del evento. Además de eso, y como en ocasiones anteriores, los menores de 14 años (personas nacidas antes del 31 de diciembre de 2011) podrán acceder al recinto abonando una entrada simbólica de dos euros y todo lo recaudado por la entrada infantil será destinado a asociaciones benéficas locales.

También se han preparado, una vez más, las entradas VIP que, explican desde la organización, incluye acceso a zona reservada (con entrantes y picoteo, paella, café así como cuatro consumiciones) con varias pantallas LED para seguir la carrera con un precio de78 euros para personas mayores de 14 años y 20 para niños entre 7 y 14 años. Los niños menores de 7 años (nacidos a partir del 1 de enero de 2019) podrán acceder con una entrada Infantil acompañados de un adulto con acceso a la zona VIP.

Por último, también se vuelve a lanzar la entrada Súper VIP que incluye una experiencia gourment con degustación de paellas, café barista, barra libre y todo ello en una ubicación privilegiada con asientos y pantallas para seguir la carrera así como parking reservado, y controlado por matrícula. Todo ello, por 180 euros para personas mayores de 14 y 45 euros para niños entre 7 y 14 años. Los niños menores de 7 años podrán acceder con una entrada Infantil acompañados de un adulto con acceso a la zona Súper VIP.

