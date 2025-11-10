Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Imagen de archivo de la Muestra de Empresas y el Mercado Medieval de Mutxamel. TA

Consulta la programación de la XVIII Muestra de Empresas y el Mercado Medieval de Mutxamel

Más de 40 firmas participan en el evento que tiene lugar este fin de semana | Promoción económica, ambientación histórica, y programación cultural y de ocio se darán de la mano en esta cita

P.S.

Mutxamel

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:38

Mutxamel celebra este fin de semana del 15 y 16 de noviembre la XVIII Muestra de Empresas y el Mercado Medieval. En la cita participarán más de 40 empresas y comercios, completando la totalidad de los 44 stands disponibles.

El evento, que se desarrollará en el entorno de la Plaça Sant Roc, Plaça Nova, y adyacentes, reúne a emprendedores, establecimientos y firmas locales en una gran feria al aire libre que combina tradición, dinamización comercial y cultura, con la participación del Mercado Medieval, pasacalles, espectáculos, talleres y actividades para todos los públicos.

Imagen de archivo de la Muestra de Empresas y el Mercado Medieval. TA

Durante la muestra habrá degustaciones gratuitas, demostraciones gastronómicas, talleres de salud y bienestar, propuestas creativas y sorteos, además de una amplia programación de animación con cuentacuentos, pasacalles, música, danza, teatro, exposiciones y visitas guiadas. Entre las entidades participantes destaca la presencia de Alicante Gastronómica Solidaria, que impartirá un taller solidario de galletas de turrón.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García, ha destacado la importancia de esta cita como motor del tejido económico y social local, «la Muestra de Empresas y el Mercado Medieval son ya eventos emblemáticos para Mutxamel. Representan el esfuerzo, la ilusión y el dinamismo de nuestros comercios, empresas y emprendedores, que llenan nuestras calles de vida y oportunidades. Este año alcanzamos cifras históricas de participación, lo que demuestra la fortaleza del comercio de proximidad y el compromiso de nuestro Ayuntamiento con su crecimiento.»

Pack promocional

Por su parte, la edil de Comercio, Felicia Aracil, ha subrayado el trabajo conjunto con el sector empresarial y el éxito de la convocatoria «hemos logrado completar todas las casetas disponibles, superando los 40 participantes y ofreciendo un recorrido expositivo lleno de calidad, innovación y cercanía. Además, hemos querido tener un detalle con nuestros comerciantes y emprendedores, entregando a cada stand un pack promocional con botellas reutilizables y abridores, como símbolo del compromiso con la sostenibilidad y el comercio local».

La muestra cuenta también con una programación paralela, que incluye espectáculos de fuego, un concierto de música y danza árabe, actividades infantiles, oficios artesanos, campamento medieval y visitas guiadas a la Torre de Defensa y la Iglesia de El Salvador, además de la posibilidad de recoger en la Tourist Info, que estará abierta durante todo el fin de semana, el tradicional calendario con las estampas más emblemáticas del municipio.

