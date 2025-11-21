Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Elche activa un megaoperativo contra el frío para proteger a las personas sin hogar
Toni Pérez y Mariló Cebreros durante la presentación de Beninadal TA

Un concierto de Gisela encenderá la Navidad en Benidorm

La ciudad abrirá la Casa de la Navidad, activará el alumbrado artístico e inaugurará la Plaza de la Navidad el 29 de noviembre

Nicolás Van Looy

Nicolás Van Looy

Benidorm

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Benidorm ya lo tiene todo preparado para dar la bienvenida oficial a la Navidad. El próximo sábado 29 de noviembre, la ciudad celebrará la inauguración de la programación navideña y el tradicional encendido del alumbrado artístico con un gran espectáculo de luces, sonido y música que tendrá a la cantante Gisela como artista invitada en la Plaza de la Navidad. Así lo han anunciado el alcalde, Toni Pérez, y la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, durante la presentación del programa del 'Beninadal 2025'.

Pérez destacó que, un año más, Benidorm ofrece «una amplia programación navideña, enfocada especialmente a hacer felices a los más pequeños», y que se prolongará durante más de un mes «para el disfrute tanto de la ciudadanía como de quienes nos visiten en estas fechas tan especiales».

Los actos comenzarán a las 18:00 horas con la apertura de la Casa de la Navidad, ubicada en la Casa Museu de l'Hort de Colón. Hasta allí se desplazará también un representante de Papá Noel para comenzar a recoger las primeras cartas de los niños de Benidorm y de toda la Marina Baixa.

Una hora más tarde, a las 19:00 horas, la ciudad vivirá uno de los momentos más esperados: el encendido del alumbrado artístico, que tendrá su epicentro en la Plaza de SS. MM. Reyes de España. Allí, Gisela ofrecerá una actuación especial preparada para esta jornada inaugural.

El 'Beninadal 2025' incluirá espectáculos infantiles, actuaciones de teatro, música, baile, atracciones mecánicas, pista de hielo, exhibiciones y un completo mercado navideño. La Plaza de la Navidad volverá a convertirse en el gran punto de encuentro familiar durante todas las fiestas.

Además, la ciudad volverá a contará con dos belenes. Por un lado, el monumental, ubicado en la Plaza de SS. MM. Reyes de España y, por otro, el tradicional de la Asociación Cultural Recreativa La Barqueta, en su sede de la calle Tomás Ortuño. Ambos podrán visitarse desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, con entrada libre y gratuita.

Benidorm volverá a recibir la visita de un representante de Papá Noel los días 29 y 30 de noviembre, así como los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, en horario de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.

Por su parte, el Cartero Real estará en la Plaza de la Navidad del 2 al 4 de enero a las 18:00 horas para recoger las cartas de los niños antes de la llegada de Sus Majestades de Oriente.

Del 2 al 5 de enero, en los jardines del Ayuntamiento se instalará el Campamento de los Reyes Magos, que podrá visitarse antes de la esperada Gran Cabalgata del 5 de enero, uno de los grandes eventos del calendario navideño local.

La Concejalía de Cultura añadirá varias actividades paralelas que se celebrarán en el auditorio del Centro Cultural. Entre ellas destacan el espectáculo de magia La piel de gallina, del Mago Hugo, el 26 de diciembre; el show infantil Coco. El Musical, el 27 de diciembre, con doble sesión; y el tradicional Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Unión Musical de Benidorm y la soprano Pepi Lloret.

El alcalde concluyó invitando a residentes y visitantes a «vivir la Navidad en Benidorm con alegría, ilusión y el entusiasmo de los más pequeños», con una programación pensada para que la ciudad «vuelva a convertirse en un gran espacio de magia y convivencia durante estas fechas».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un coche vuelca en un punto de Alicante cuya peligrosidad ya había sido advertida por los vecinos
  2. 2 Alicante y Valencia estarán conectadas en 50 minutos por Alta Velocidad durante 2027
  3. 3 Beto Company: «Vamos a ser el Hércules de las cero excusas, hay que mandar siempre»
  4. 4 Desafío de la Cámara de Comercio al Ayuntamiento de Alicante a cuenta de la nueva sede en Panoramis
  5. 5 La Aemet vuelve a activar la alerta amarilla en Alicante: lista de municipios con aviso
  6. 6 Vídeo: los bomberos sofocan el incendio de un barco en un puerto alicantino
  7. 7 Las cinco noticias más destacadas de este jueves 20 de noviembre en Alicante
  8. 8 Estos son los premiados en la Noche de la Economía Alicantina
  9. 9 La masa de aire ártico trae el invierno antes de tiempo a Alicante con temperaturas bajo cero en el interior
  10. 10 Cae en Elche una célula que llegaba desde el extranjero en binomios, vaciaba casas y abandonaba España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Un concierto de Gisela encenderá la Navidad en Benidorm

Un concierto de Gisela encenderá la Navidad en Benidorm