Un concierto de Gisela encenderá la Navidad en Benidorm La ciudad abrirá la Casa de la Navidad, activará el alumbrado artístico e inaugurará la Plaza de la Navidad el 29 de noviembre

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

Benidorm ya lo tiene todo preparado para dar la bienvenida oficial a la Navidad. El próximo sábado 29 de noviembre, la ciudad celebrará la inauguración de la programación navideña y el tradicional encendido del alumbrado artístico con un gran espectáculo de luces, sonido y música que tendrá a la cantante Gisela como artista invitada en la Plaza de la Navidad. Así lo han anunciado el alcalde, Toni Pérez, y la concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, durante la presentación del programa del 'Beninadal 2025'.

Pérez destacó que, un año más, Benidorm ofrece «una amplia programación navideña, enfocada especialmente a hacer felices a los más pequeños», y que se prolongará durante más de un mes «para el disfrute tanto de la ciudadanía como de quienes nos visiten en estas fechas tan especiales».

Los actos comenzarán a las 18:00 horas con la apertura de la Casa de la Navidad, ubicada en la Casa Museu de l'Hort de Colón. Hasta allí se desplazará también un representante de Papá Noel para comenzar a recoger las primeras cartas de los niños de Benidorm y de toda la Marina Baixa.

Una hora más tarde, a las 19:00 horas, la ciudad vivirá uno de los momentos más esperados: el encendido del alumbrado artístico, que tendrá su epicentro en la Plaza de SS. MM. Reyes de España. Allí, Gisela ofrecerá una actuación especial preparada para esta jornada inaugural.

El 'Beninadal 2025' incluirá espectáculos infantiles, actuaciones de teatro, música, baile, atracciones mecánicas, pista de hielo, exhibiciones y un completo mercado navideño. La Plaza de la Navidad volverá a convertirse en el gran punto de encuentro familiar durante todas las fiestas.

Además, la ciudad volverá a contará con dos belenes. Por un lado, el monumental, ubicado en la Plaza de SS. MM. Reyes de España y, por otro, el tradicional de la Asociación Cultural Recreativa La Barqueta, en su sede de la calle Tomás Ortuño. Ambos podrán visitarse desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, con entrada libre y gratuita.

Benidorm volverá a recibir la visita de un representante de Papá Noel los días 29 y 30 de noviembre, así como los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22 y 23 de diciembre, en horario de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.

Por su parte, el Cartero Real estará en la Plaza de la Navidad del 2 al 4 de enero a las 18:00 horas para recoger las cartas de los niños antes de la llegada de Sus Majestades de Oriente.

Del 2 al 5 de enero, en los jardines del Ayuntamiento se instalará el Campamento de los Reyes Magos, que podrá visitarse antes de la esperada Gran Cabalgata del 5 de enero, uno de los grandes eventos del calendario navideño local.

La Concejalía de Cultura añadirá varias actividades paralelas que se celebrarán en el auditorio del Centro Cultural. Entre ellas destacan el espectáculo de magia La piel de gallina, del Mago Hugo, el 26 de diciembre; el show infantil Coco. El Musical, el 27 de diciembre, con doble sesión; y el tradicional Concierto de Año Nuevo, a cargo de la Unión Musical de Benidorm y la soprano Pepi Lloret.

El alcalde concluyó invitando a residentes y visitantes a «vivir la Navidad en Benidorm con alegría, ilusión y el entusiasmo de los más pequeños», con una programación pensada para que la ciudad «vuelva a convertirse en un gran espacio de magia y convivencia durante estas fechas».

Temas

Navidad

Benidorm