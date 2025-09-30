Compromís denuncia inundaciones en el Hospital de Dénia El diputado Carles Esteve atribuye al «abandono del PP» la situación del centro hospitalario

El diputado de Compromís y portavoz de Sanidad de la coalición en Les Corts Valencianes, Carles Esteve, ha denunciado la «situación crítica que sufre» el Hospital de Dénia (Alicante) después de «las inundaciones» surgidas en las instalaciones durante el episodio de lluvias. Estas afectaciones las ha atribuido al «abandono» del gobierno del PP en la Generalitat.

Estos problemas obligaron este lunes «a cerrar dos boxes de la UCI» e «impidieron que las ambulancias que llegaban a las consultas externas pudieran dejar allí a los pacientes a causa de las inundaciones», según ha asegurado Compromís en un comunicado.

Esteve ha señalado que esta situación es «un reflejo del abandono continuado del gobierno del PP, que no ha hecho ninguna reforma para solucionar los graves problemas estructurales del hospital después de que en febrero de 2024 culminara el proceso de reversión a la gestión pública iniciado por el Consell del Botànic».

«El gobierno del PP solo ha exigido a Ribera Salud, concesionaria de la privatización del hospital, una deuda de 56,8 millones de euros por las liquidaciones hasta el 2022, una cifra muy inferior a los 107 millones calculados por el Botànic hasta el 2020», ha apuntado la coalición.

Según Esteve, esto implica que «el gobierno de Mazón ha perdonado más de 50 millones de euros a Ribera Salud, favoreciendo los intereses de una empresa que, durante los últimos meses de su concesión, abandonó completamente el mantenimiento de las infraestructuras, dejando el hospital en un estado lamentable».

«Desde Compromís ya denunciamos que Ribera Salud desatendió el hospital cuando supo que perdería la concesión. Y ahora, un año y medio después de que la gestión volviera a ser pública, el PP continúa sin mover un dedo para resolver los problemas que afectan a miles de pacientes de la comarca de la Marina Alta», ha afirmado Esteve.

El diputado de Compromís ha recalcado que, «cada vez que llueve, el Hospital de Dénia se convierte en un caos, con inundaciones que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y el personal sanitario».

La coalición ha exigido al Consell del 'president' Carlos Mazón «que actúe de manera urgente para abordar las deficiencias estructurales del hospital, que han sido ignoradas durante los 15 años de gestión privada por parte de Ribera Salud y que ahora persisten bajo la gestión pública en manos del PP».

«La salud de la comarca de la Marina Alta no puede esperar más. Es intolerable que el gobierno de Mazón continúe abandonando a los pacientes y profesionales sanitarios, sin ningún plan para modernizar ni mejorar el hospital», ha concluido Esteve.