Crimen en Benidorm: detenida una británica por estrangular a una amiga en el Rincón de Loix
Plazas de aparcamiento en la Universidad de Alicante. GVA

Compartir coche en la UA está de moda

Más de 9.000 personas se trasladan juntas al campus, según el estudio realizado por la Cátedra de Vectalia

Inés Rosique

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:26

Esta semana se han celebrado las jornadas 'La hora del coche compartido' organizadas por la Generalitat Valenciana, la Cátedra Vectalia Movilidad y la Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València. Esta cita ha puesto en el centro el potencial de compartir coche como una de las mejores soluciones para agilizar el tráfico y crear un modelo sostenible y seguro.

Según el estudio presentado durante una de las sesiones, el campus de Sant Vicent del Raspeig recibe cada día a más de 33.000 personas entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios. Esto implica que son cerca de 20.000 desplazamientos diarios y 8.200 vehículos en hora punta. Esta situación preocupa a la Universidad en materia de sostenibilidad.

A pesar de ello, el coche compartido se ha consolidado como una alternativa para más de 9.000 personas. Aunque el vicerrector de infraestructuras, Salvador Ivorra, ha reconocido que su nivel de implantación «es todavía bajo, aumenta al principio de los cuatrimestres y luego desciende, hay que avanzar en esta opción «eficiente, cómoda y económica».

En este sentido, el director general de Transportes de la Generalitat asegura que el coche compartido es una solución «inteligente en especial en las áreas despobladas a las que red de transporte pública no alcanza a dar servicio», apunta Manuel Ríos.

El estudio de la Cátedra Vectalia desvela otros datos interesantes como la procedencia de los estudiantes matriculados: casi la mitad proviene de la comarca de l'Alacantí (47,4 %), seguida por el Bajo Vinalopó (15,26 %) y la Vega Baja (11,32 %). También destacan otras áreas con una fuerte presencia de alumnado, como l'Alcoià, el Medio Vinalopó o la Marina Baixa, lo que convierte a la UA en un nodo central de movilidad a escala provincial.

Aparcamiento en la Universidad de Alicante. UA

Para avanzar en este objetivo de aumentar el uso del coche compartido, la Cátedra Vectalia Movilidad ha diseñado un plan de acción estructurado en cuatro fases. La primera comprende un diagnóstico completo de los patrones de movilidad, después la definición de una estrategia diferenciada por comarcas, el desarrollo de infraestructuras y, por último, un sistema de seguimiento.

Con este plan no solo se optimizarán los recursos disponibles, sino que también se garantizará que las medidas adoptadas tengan un impacto real en la seguridad vial, la reducción de la congestión y la sostenibilidad del campus.

La jornada ha concluido con una mesa redonda con diferentes expertos de empresas y universidades que han explicado las ventajas del coche compartido y el carlooping.

El debate moderado por Armando Ortuño Padilla, profesor titular de Territorio, Transporte y Medio Ambiente de la Universidad de Alicante, ha contado con la participación de Begoña Guirao Abad, catedrática de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid; Andrea García Torrijos, cofundadora y jefa de Operaciones de Hoop Carpool; Javier Avendaño María; director comercial de Delcae; FlorentBannwarth, director de BlaBlaCar en España y Portugal; y Juan Carlos Escudero Achiaga, jefe Área de Movilidad del Centro de Estudios Ambientales del Ayuntamiento de Vitoria.

