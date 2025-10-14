El comercio de Benidorm celebrará este fin de semana su Feria Outlet Los descuentos arrancan desde un 50% en un evento que se prolongará durante tres días

La plaza de Sus Majestades los Reyes de España volverá a convertirse este fin de semana en el epicentro del comercio local con la celebración de una nueva edición de la Feria Outlet de Benidorm, organizada por la Asociación Independiente de Comerciantes (AICO) en colaboración con la Concejalía de Comercio.

Durante tres días, del viernes 17 al domingo 19 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de descuentos que arrancan en el 50% en todo tipo de productos, desde moda y calzado hasta artículos deportivos, electrodomésticos o textil hogar. Una oportunidad única para aprovechar las mejores ofertas antes del inicio de la nueva temporada.

El concejal de Comercio, Javier Jordá, presentó el evento junto al presidente de AICO, Raúl Parra, e invitó a los vecinos de Benidorm y de toda la comarca a «acudir a este evento donde no solo podrán conocer parte de la amplia oferta comercial de nuestra ciudad, sino también beneficiarse de importantes descuentos». Jordá destacó que la feria tiene como objetivo ayudar a los comerciantes a liquidar sus excedentes y dar visibilidad al tejido comercial local.

Por su parte, Raúl Parra detalló que en esta edición participarán unos quince establecimientos distribuidos en 28 carpas, donde expondrán su stock con precios de liquidación. «El objetivo es poder vaciar nuestros almacenes para adquirir los nuevos productos de la temporada», explicó.

La inauguración oficial de la Feria Outlet tendrá lugar el viernes a las 10:30 horas, momento en que abrirán las puertas los expositores. Tanto ese día como el sábado, el horario será ininterrumpido de 10:30 a 21:30 horas, mientras que el domingo se mantendrá la apertura a la misma hora pero se cerrará a las 21:00 horas.

Además de las rebajas, el recinto contará con hinchables infantiles para los más pequeños y un servicio de bar, que un año más estará gestionado por la Asociación de Bares y Restaurantes (ABRECA), reforzando así la vertiente lúdica y social del evento.

Impulso al comercio local

«Esta feria es muy completa», señaló Parra, quien animó a los visitantes a acudir especialmente los primeros días «cuando es más fácil encontrar las mejores gangas». También recordó que quienes se desplacen desde otros municipios «pueden estacionar su vehículo en el parking de l'Aigüera o en cualquier otro público, con zona azul y una hora gratis por comprar en los establecimientos participantes».

El presidente de AICO subrayó que esta cita «genera un gran tráfico de personas en la ciudad, porque actúa como foco de atracción de público de toda la comarca y la provincia», lo que también repercute positivamente en la hostelería y otros sectores del comercio local.

El edil Javier Jordá reiteró su invitación a los vecinos de Benidorm, la Marina Baixa y la provincia de Alicante para «venir a Benidorm, visitar esta Feria Outlet, comprar a precios muy competitivos y pasar un buen día en nuestra ciudad».

La Feria Outlet de Benidorm se consolida así como uno de los eventos comerciales más esperados del otoño, una cita que combina precios irresistibles, ambiente familiar y el encanto del centro urbano benidormense.

