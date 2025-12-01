Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Felipe Orts celebra en Woerden la que fue su 50ª victoria profesional Ridley Team

Cocentaina cerrará la Copa de España de ciclocross con la presencia de Felipe Orts

El ciclista de La Vila Joiosa también estará en Xàtiva antes de iniciar en Centroeuropa el periodo navideño

Nicolás Van Looy

Benidorm

Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:56

El actual campeón de España de ciclocross, Felipe Orts, ha anunciado este lunes y de manera oficial que antes de poner de nuevo rumbo a Centroeuropa para afrontar el importante periodo navideño de la especialidad invernal, se dejará ver en las dos últimas citas de la Copa de España sumando así dos fechas más de competición en territorio nacional.

Tras haber renunciado a su presencia en la segunda puntuable de la Copa del Mundo del pasado fin de semana en Flamanville (Francia) y hacer lo propio con la próxima parada del trofeo en Terralba (Italia), Orts ha anunciado la modificación de su programa para, tal y como él ha explicado, «poder sumar alguna carrera más ante la afición española» algo que, afirma, siempre ha sido «muy importante para mí».

Además, el reparto del calendario de la Copa de España ha querido que esas dos citas que se suman al Campeonato de España (previsto para el 11 de enero en Tarancón) y la Copa del Mundo de Benidorm (18 de enero) sean muy cerca de su casa de La Vila Joiosa. Así, Orts tomará la salida el sábado 6 de diciembre en Xàtiva y un día después, el domingo, en Cocentaina.

Orts, que el pasado día 21 de octubre sumó en Woerden (Países Bajos) su 50ª victoria como profesional, tratará ahora de aumentar ese impresionante palmarés volviendo el sábado a Xàtiva, una prueba en la que, antes de ausentarse por primera vez el pasado año, había acumulado cinco victorias consecutivas entre 2019 y 2023.

Un día después, Orts tampoco se perderá la octava y última puntuable de la Copa de España con el Trofeo Ciclocross Internacional Rafa Valls - Fira de Tots Sants después de que la cita de Cocentaina haya entrado por primera vez en el máximo torneo nacional y se haya convertido así en la primera parada de siempre de la Copa de España en la provincia de Alicante.

