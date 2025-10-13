El ciclismo vivirá una gran fiesta este fin de semana en La Nucía Historia y presente del pedal se darán cita en el Critérium un día antes de la celebración del Gran Fondo

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 13 de octubre 2025, 10:10 Comenta Compartir

La Nucía volverá a situarse en el mapa mundial del ciclismo el próximo sábado 18 de octubre, con la celebración del Critérium de La Nucía, un evento que reunirá a algunas de las mayores estrellas del pelotón internacional, leyendas del ciclismo y deportistas de otras disciplinas en un formato único y espectacular. Será la antesala de un fin de semana histórico que culminará el domingo 19 con la segunda edición del Gran Fondo La Nucía, la marcha cicloturista cuyo recorrido ha sido renovado este año con un diseño firmado por el más grande de los ciclistas españoles de todos los tiempos: Miguel Induráin.

Eso será 24 horas después de que la Ciutat Esportiva Camilo Cano vibre, en la tarde del sábado, con una nueva edición del Critérium de La Nucía, que también llega con un formato renovado apostando por la igualdad entre hombres y mujeres, siendo el primer evento de la historia con equipos mixtos. Un formato pensado para acercar el ciclismo de élite al público y ofrecer una jornada llena de emoción y entretenimiento.

La actividad comenzará a las 15:00 horas con la apertura de la Feria y zona Expo, que contará con expositores del mundo del ciclismo, marcas, patrocinadores, food trucks y música en directo.

Una hora más tarde habrá una firma de autógrafos con los ciclistas profesionales y las leyendas del ciclismo, seguida de la presentación oficial de equipos y corredores, momento en el que se rendirá un homenaje especial a Pepe Escrig, figura emblemática del ciclismo valenciano.

Competición y emoción desde las 17:30 horas

El plato fuerte del día comenzará a las 17:30 horas con la disputa de las distintas pruebas del Critérium, que se prolongarán durante cerca de hora y media en la que no habrá tiempo para el aburrimiento.

La jornada arrancará con el 'Duelo Élite vs. Leyendas', un enfrentamiento entre equipos mixtos formados por corredores profesionales y glorias del ciclismo, en una prueba de pura velocidad. A continuación, llegará la prueba de puntuación sobre una distancia de 17 kilómetros donde estrategia y resistencia serán claves para sumar el mayor número de puntos.

A las 18:20 horas el público podrá disfrutar de uno de los momentos más esperados: 'El Duelo' con el piloto de rally Miguel Fuster, en el que ciclistas y coches competirán cara a cara en un reto que combina potencia, precisión y espectáculo.

El broche deportivo lo pondrá la prueba de eliminación (18:35 – 19:05), en la que el último corredor en cada paso por meta quedará fuera hasta que sólo dos disputen la vuelta final.

A las 19:30 horas, tras la vuelta de honor de los ganadores, se celebrará la ceremonia de entrega de premios, que pondrá el punto final a una tarde inolvidable de ciclismo y diversión.

Estrellas internacionales en La Nucía

El Critérium contará con un cartel de auténtico lujo encabezado por la reciente campeona del Tour de Francia 2025, Pauline Ferrand-Prévot, que compartirá protagonismo con el joven talento mexicano Isaac del Toro, una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial.

También estarán la campeona del mundo en pista Dori Ruano, el mítico Pedro Delgado, el neerlandés Dylan Van Baarle —vencedor de la París-Roubaix 2022—, el campeón olímpico Samuel Sánchez y o el alfasino Héctor Álvarez junto al doble campeón del mundo júnior en pista, Eric Igual.

El cartel, que se completará con nuevos nombres en los próximos días, consolidará a La Nucía como epicentro mundial del ciclismo durante un fin de semana irrepetible.

El Gran Fondo La Nucía pondrá el broche final

El domingo 19 de octubre será el turno del Gran Fondo La Nucía, una cita cicloturista que reunirá a cientos de participantes llegados de toda España. Diseñado por Miguel Induráin, el recorrido propone dos modalidades: el Gran Fondo (132 km y +2.275 m) y el Medio Fondo (92 km), adaptadas a todos los niveles.

La inscripción incluye el maillot oficial, bolsa del corredor, avituallamientos, comida y asistencia en ruta, en una experiencia que combina deporte, turismo y convivencia familiar.

Las inscripciones permanecen abiertas, aunque quedan los últimos dorsales disponibles en la web oficial www.granfondolanucia.com

Temas

La Nucia