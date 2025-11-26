El Camí Vell d'Altea estrena nuevo acceso a l'Albir

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi avanza esta semana hacia la conclusión definitiva de las obras del Camí Vell d'Altea, uno de los viales turísticos más importantes del municipio y principal acceso a l'Albir. Los trabajos se encuentran en su fase final, con el asfaltado de todo el tramo, para posteriormente proceder al pintado y la señalización horizontal y vertical. Será el último paso antes de dar por finalizada una actuación considerada clave para mejorar la movilidad, la capacidad y la seguridad de un eje estratégico en la comarca.

La intervención cuenta con una inversión total de 961.456,54 euros, financiados al 100 % con fondos europeos dentro de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU). Una inversión que ha permitido transformar por completo el vial, incorporando nuevas infraestructuras peatonales, ciclistas y de iluminación.

La concejala de Fondos Europeos, Loli Albero, y el concejal de Urbanismo, Toni Such, han visitado la zona esta mañana para comprobar el avance de los trabajos. Ambos han destacado su satisfacción con el resultado de una obra «que salta ya a la vista», puesto que el Camí Vell d'Altea presenta ahora amplias aceras, una ciclovía renovada, mobiliario urbano de nueva instalación, luminarias de tecnología LED y una importante mejora en toda la vegetación.

Such ha recordado que esta actuación llega después de «unos trámites largos y costosos» que el Ayuntamiento llevaba años impulsando, pero que finalmente han permitido ejecutar una obra «fundamental para el futuro del municipio». Según el edil, este vial «está llamado a convertirse en el acceso principal a l'Albir», dada su capacidad mejorada y su integración en la red de movilidad sostenible de la comarca.

Movilidad sostenible para conectar toda la Marina Baixa

El proyecto forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de l'Alfàs y representa un paso decisivo en la apuesta municipal por reordenar los desplazamientos peatonales, ciclistas y rodados. La actuación mejorará no solo el tránsito en el propio vial, sino su conexión con el resto del término municipal y con los municipios vecinos.

En este sentido, el Camí Vell d'Altea se convierte en una pieza clave del gran eje turístico de movilidad sostenible Benidorm – l'Alfàs – Altea, conectando los carriles bici de las tres localidades. Una mejora especialmente relevante para los usuarios que acceden caminando o pedaleando al camping ubicado en este tramo y para quienes utilizan esta vía como acceso directo a l'Albir o salida hacia Benidorm.

Las obras se han ejecutado en dos fases. En la primera, se incluye la creación de 860 metros de carril bici, aceras a ambos lados de la carretera e itinerarios peatonales más amplios y seguros. En la segunda, se ha abordado la instalación de iluminación LED de última generación con sistemas de regulación y control que reducen consumo, huella ambiental y mejoran la seguridad nocturna.

Ambas actuaciones han sido financiadas íntegramente con fondos europeos y han permitido dotar al vial turístico de una infraestructura moderna, eficiente y adaptada a los estándares actuales de movilidad sostenible.

La concejala Loli Albero ha subrayado que l'Alfàs «se encuentra en un momento decisivo en materia de transformación urbana», gracias a la obtención de dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), avalados por el Ministerio y la Generalitat, y financiados también al 100 %. Suponen una inyección total de 4.443.235 euros, que el equipo de Gobierno de Vicente Arques destinará íntegramente a mejorar la conectividad, accesibilidad, seguridad, movilidad inteligente y sostenibilidad en todo el municipio.

Con el Camí Vell d'Altea en su recta final, l'Alfàs del Pi se prepara para estrenar un acceso moderno, seguro y más verde hacia el Albir, consolidando un modelo de movilidad pensado para residentes, visitantes y la creciente demanda turística de la Marina Baixa.