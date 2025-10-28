Calpe elimina las palmeras de la avenida Ejércitos Españoles por riesgo de caída Los ejemplares presentaban daños en el tallo, estrechamientos o cavidades así como inclinaciones

El Ayuntamiento de Calp ha retirado una docena de ejemplares de palmera datilera de la avenida Ejércitos Españoles ante el riesgo de caída que presentaban estos ejemplares. Los ejemplares presentaban daños en el tallo, estrechamientos o cavidades, así como inclinaciones pronunciadas. La anterior empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de especies palmáceas ya realizó un informe en el que alertaba del mal estado.

Por todas estas circunstancias que podían provocar la caída de las palmeras a consecuencia del viento como ya ocurrió con varios ejemplares en 2024, el consistorio calpino ha aprovechado las obras de renovación del carril bici para quitarlas.

Por ello, aprovechando las obras de renovación del carril bici, desde el departamento municipal de Medio Ambiente se consideró conveniente la sustitución de estas 12 palmeras por ejemplares de moreras por seguridad, además de para crear zonas de sombra en esta avenida.

Por otro lado, las brigadas municipales de jardinería realizaron hace unos días trabajos de poda en un grupo de palmeras ubicados en la intersección de la calle La Niña y la avenida Ejércitos Españoles, ya que su copa colisionaba con una línea de alta tensión.

Operarios de Iberdrola tuvieron que cortar el servicio eléctrico para que los jardineros pudieran trabajar sin peligro, tras lo que al finalizar se restableció de nuevo la línea.