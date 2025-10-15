Calp da el pistoletazo de salida a los Moros y Cristianos 2025: programación y actos Durante siete días, el municipio del Peñón de Ifach vive sus espectaculares fiestas patronales

Calp da comienzo este jueves, 16 de octubre, al programa de actos para celebrar las tradicionales fiestas de Moros y Cristianos en honor al Santísimo Cristo del Sudor, Patrón de la Villa. Las celebraciones, organizadas por la Asociación de Moros y Cristianos en colaboración con el Ayuntamiento, se extenderán hasta el próximo miércoles 22 de octubre.

Jueves 16: presentación y música festera

El programa se inaugura con la presentación del Libro de Fiestas y el acto oficial de proclamación de la Pregonera de las Fiestas 2025, Inma Morató, quien fuera la primera presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos. A continuación, se ofrecerá un concierto de música festera a cargo de la Unión Musical Calp-Ifach en el Auditorio de la Casa de Cultura. La jornada finalizará con la I Noche de Cabos de Escuadra, también acompañada por la Unión Musical Calp-Ifach, en la avenida Masnou.

Viernes 17: inicio oficial y pregón

A las 13:00 h, el volteo de campanas y las salvas de ordenanza anunciarán oficialmente el inicio de las fiestas. Por la tarde, a las 18:30 h, tendrá lugar la tradicional entrada de bandas, que recorrerán diversas calles del municipio. A las 20:00 h, en la plaza Mayor, se celebrará la izada de estandartes y el pregón de fiestas.

Tras este acto, todas las 'filaes' junto con la Comisión de Fiestas 2025 realizarán un pasacalle hasta la iglesia para la Ofrenda de Cirios al Patrón. A las 00:30 h comenzará un nuevo pasacalle, desde la calle Justicia hasta la plaza Constitución, y a la 1:30 h se celebrará el Baile de la Capitanía Cristiana en la Filà Mozárabes de Ifach (Parque Arco Iris).

Sábado 18: la Gran Entrada

El sábado, los actos arrancarán a las 9:30 h con la diana festera desde la plaza del Mosquit. Por la tarde, a las 18:30 h, dará comienzo uno de los momentos más esperados: la Gran Entrada Cristiana y Mora. El desfile, que parte desde la calle Benissa hasta la plaza Colón, recorre la avenida Gabriel Miró hasta llegar a la playa del Arenal. Este espectáculo de boatos, ballets, animales, música y fuego, emociona al público cada año.

Este será el gran día para los capitanes moro y cristiano de 2025: Adrián Romero, de la Filà Tuareg, y Ángel García, de la Filà Mozárabes, quienes desfilarán acompañados por la Favorita, Fini Ortiz, y la Primera Dama, Estefanía Moll. También destacan en esta edición la Abanderada de la Asociación, Celia González Jorro (de la filà Berberiscos), y los alféreces cristiano y moro: Marc Císcar (Marins Corsaris) y Marc Sala (Berberiscos).

Domingo 19: Desembarco y desfile infantil

A las 11:00 h, en la playa del Arenal-Bol, tendrá lugar el Desembarco y la Primera Batalla. Las barcazas de las filaes moras partirán desde el puerto pesquero para simular la llegada de las tropas musulmanas. El estruendo de los arcabuces anunciará el inicio de la contienda, que concluirá con la victoria mora y su avance hasta la plaza Mayor.

Por la tarde, a las 19:00 h, se celebrará el desfile infantil, donde los más pequeños se convierten en los protagonistas. La jornada culminará con el baile de la Capitanía Mora en la filà Tuareg (Carrer de Fora).

Martes 21: 'El Miracle'

El martes 21 de octubre, a las 20:30 h en la plaza Mayor, se celebrará la Segunda Batalla y el Parlamento, conocidos como 'El Miracle', una representación teatralizada única en la Comunitat Valenciana. En ella, los niños de Calp anuncian la llegada de las tropas moras con el grito: «¡Foc en Ifac! ¡Moros a la costa!». La traición de Moncófar, personaje clave del acto, desencadena una intensa batalla que culmina con la intervención milagrosa del Santísimo Cristo del Sudor y la victoria cristiana.

La representación, basada libremente en hechos históricos ocurridos el 22 de octubre de 1744, finaliza con la caída de Moncófar ante la imagen del Cristo. Tras la representación, tendrá lugar el baile de la Abanderada de la Asociación en la filà Berberiscos (calle la Ermita).

Miércoles 22: Día del Patrón

El miércoles 22, festividad del Santísimo Cristo del Sudor, se celebrará a las 12:00 h la Misa Solemne de Campaña en su honor en la plaza Mayor. Tras la misa, se disparará una gran mascletà y se trasladará la imagen del Cristo de nuevo a la iglesia.

Por la tarde, a las 19:00 h, se llevará a cabo la solemne procesión por las calles del casco antiguo, que concluirá con una mascletà nocturna en la plaza Mayor.

Jueves 23: Misa de difuntos

Las fiestas concluirán el jueves 23 de octubre con una misa de difuntos en recuerdo de los festeros fallecidos. Tendrá lugar a las 19:30 h en la Parroquia Virgen de las Nieves.