Benidorm vuelve a liderar la ocupación hotelera en un mes de octubre a la baja en la provincia de Alicante

El sector hotelero de la Comunitat cierra octubre con un balance positivo en lo general, aunque con matices en lo particular de algunos destinos. Las cifras muestran que Benidorm y Valencia sostienen el pulso del turismo autonómico, mientras que la Costa Blanca experimenta un descenso notable respecto al mismo mes del año anterior.

La patronal hotelera Hosbec ha adelantado los datos de ocupación correspondientes a la segunda quincena y al conjunto del mes, revelando una recuperación sólida en los principales destinos urbanos y cierta debilidad en los productos vacacionales de menor categoría.

La ciudad de Valencia se consolida como el destino con mayor ocupación de la Comunitat, con un 91,7% en la segunda quincena y un 88,9% de media mensual, igualando las cifras de 2024. El mercado internacional continúa siendo el motor de su crecimiento, representando el 69% del total de pernoctaciones.

Por su parte, Benidorm cierra octubre con un 85,8% de ocupación media, medio punto por encima del año pasado. La segunda quincena se situó en el 83,3%, confirmando la capacidad del destino para alargar la temporada más allá del verano.

El mercado británico sigue siendo el pilar principal, con un 46,5% de cuota en el conjunto del mes, seguido del turista español (36,4%) y de los visitantes procedentes de Bélgica y Países Bajos, que mantienen su presencia estable.

La Costa Blanca acusa una bajada del 6%

En contraste con el dinamismo de Benidorm, la Costa Blanca ha cerrado octubre con un 75,2% de ocupación, seis puntos menos que en 2024. En la segunda quincena, la cifra fue del 73,5%, reflejando una caída significativa del segmento de tres estrellas, el más afectado por la pérdida de competitividad y el cierre de establecimientos por final de temporada.

El análisis de Hosbec apunta a que los hoteles de cuatro estrellas mantienen mejor su rendimiento, mientras que los de categoría media-baja concentran el ajuste. Este descenso también se asocia a la reducción de la demanda nacional y a un mayor peso de los mercados internacionales, que sin embargo no logran compensar del todo el retroceso.

La zona de Alicante Sur muestra una tendencia similar, con un 68% de ocupación media mensual y un 67,6% en la segunda quincena, lejos del 77% de 2024. El turista nacional representa el 36,3% del total, mientras que el británico alcanza el 19%, confirmando el papel del Reino Unido como mercado de referencia incluso fuera del verano.

La previsión para la primera quincena de noviembre sitúa las reservas en el 60%, una cifra que anticipa una moderación progresiva de la temporada y la necesidad de estrategias comerciales agresivas de última hora para sostener el rendimiento.

De cara a noviembre, Hosbec estima que Benidorm mantiene el 78,8% de plazas ya reservadas, mientras que la Costa Blanca y Alicante Sur rondan el 65% y 60%, respectivamente. Los hoteleros confían en las reservas de última hora y en las promociones segmentadas para mantener la rentabilidad durante el tramo final del otoño.

El mercado internacional continúa siendo la gran baza de la Comunitat Valenciana, con el turismo británico como motor principal, seguido de los países nórdicos, Bélgica y Países Bajos. Todo ello consolida a Benidorm como la ciudad reina del turismo valenciano y referente del modelo turístico sostenible, accesible y de calidad.

