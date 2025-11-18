Benidorm se sienta a la mesa de los 'Menjars del Nostre Poble' por su 700 Aniversari La cita nace este año con vocación de convertirse en el sexto evento del Benidorm Gastronómico

Benidorm reivindica sus raíces culinarias en un año histórico para la ciudad. Con motivo del '700 Aniversari' de su constitución como municipio con entidad jurídica propia, un total de 22 bares, restaurantes y cafeterías participan en las jornadas gastronómicas 'Menjars del Nostre Poble', una propuesta que busca rescatar sabores, recetas y elaboraciones que han acompañado a generaciones enteras de benidormenses.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes en el Centre Municipal El Torrejó, donde se ha puesto en valor la magnitud de esta iniciativa organizada por la asociación hostelera Abreca y la Concejalía de Turismo.

Durante cuatro días, del 27 al 30 de noviembre, el público podrá disfrutar de un recorrido por la cocina más auténtica y representativa de Benidorm. Los establecimientos participantes ofrecerán tapas, platos tradicionales, menús completos y postres elaborados expresamente para esta celebración, con recetas tan características como los bollos a la paleta, el arroz con boquerón y espinacas, el arroz con llampuga, la coca a la calda, los rollitos de anís, el all i pebre o el puchero de pulpo. Una selección que, en palabras del propio sector, «representa nuestra historia culinaria en estado puro».

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, destacó durante la presentación el valor de la propuesta, afirmando que «los comensales van a poder acercarse a esos sabores de siempre, que han acompañado en sus casas a muchas generaciones de benidormenses y a los que ahora vamos a rendir ese merecido homenaje».

Pérez agradeció a Abreca su implicación desde el primer momento en los actos conmemorativos del 700 Aniversario, así como la colaboración de Barbara Alemany y Juan Fuster, piezas clave en la configuración de unas jornadas que, aunque quedan fuera del calendario habitual del 'Benidorm Gastronómico', comparten el mismo objetivo: «poner en valor nuestra gastronomía y nuestra oferta de restauración ante el mundo».

El primer edil también puso en relieve la contribución que este tipo de iniciativas supone para el sector local, especialmente en un período de temporada media en el que se busca impulsar la actividad en hostelería. «Aplaudo a los veintidós establecimientos participantes y a Abreca por su compromiso y por ayudarnos a mantener la pujanza de un sector clave en nuestra economía, recuperando y acercándonos a esos platos y sabores de siempre», señaló.

Por su parte, el presidente de Abreca, Javier del Castillo, se mostró especialmente emocionado por el significado histórico de estas jornadas: «Estamos muy orgullosos de nuestra historia local y de poder presentar esta iniciativa, mezclando la cocina de antaño con la más actual y recuperando la esencia gastronómica de Benidorm».

Del Castillo añadió que esta participación es, para la asociación, una manera de sumarse al homenaje que la ciudad realiza a su pasado en un año tan simbólico como 2025. «Y qué mejor manera de hacerlo —apuntó— que ofreciendo estos 'Menjars del Nostre Poble', con tapas, platos, menús completos o postres extraordinarios que podrían estar a la altura de cualquier estrella Michelín».

La oferta gastronómica de estas jornadas llegará a prácticamente todos los rincones de la ciudad, gracias a la implicación de un amplio y heterogéneo listado de locales. Participan: Alameda Gourmet, Círculo Barra Bar, Club Náutico, El Beato, El Bodegón Aurrerá, El Linaje de Castilla, El Mesón, Esturión, Jardín Mediterráneo, L'Abadia, La Cava Aragonesa, La Fava, La Señoría, La Tapería Aurrerá, La Tortillería y Tapas Benidorm, Mal Pas, Malaspina, Marisquería El Puerto, Shija Sabores de los Balcanes, Pinocchio Playa, Aroma Café y La Creu.

Con estas jornadas, Benidorm no solo celebra su pasado gastronómico, sino que lo proyecta hacia el futuro como un elemento distintivo, identitario y de gran atractivo turístico. Una cita que, sin duda, se convertirá en una de las más especiales del año conmemorativo del 700 Aniversari.

