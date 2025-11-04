Benidorm renueva sus parques con 150.000 euros en mejoras y seguridad El Ayuntamiento impulsa una actuación integral en varias zonas verdes con nuevas áreas de sombra, columpios y barandillas para todas las edades

El Ayuntamiento de Benidorm, a través de la Concejalía de Parques y Jardines, ha destinado una inversión de 150.000 euros a una serie de actuaciones para mejorar la seguridad, accesibilidad y confort en varios parques públicos de la ciudad.

Estas mejoras, centradas en la reposición de mobiliario, la instalación de nuevos juegos infantiles y elementos biosaludables, así como la creación de zonas de sombra, buscan hacer de los espacios verdes lugares más cómodos y amables para el uso diario de niños y mayores.

El concejal del área, José Ramón González de Zárate, ha visitado este miércoles varios de los espacios donde se ejecutan las obras, entre ellos el parque del Rincón de Loix, el situado entre la avenida Bélgica y Beata María Sufragio Orts, el de la Séquia Mare, Foietes y El Moralet, para supervisar la evolución de los trabajos.

Según ha explicado el edil, las actuaciones se han centrado en reforzar las zonas más utilizadas por niños y personas mayores, especialmente aquellas que cuentan con columpios y circuitos biosaludables. En el Rincón de Loix, por ejemplo, se han instalado nuevas estructuras de sombra y se ha sustituido el vallado perimetral de madera, deteriorado por el paso del tiempo.

También se han colocado nuevas talanqueras de madera en la Séquia Mare, Foietes y El Moralet, con el objetivo de mejorar la seguridad y el mantenimiento de estos espacios. En la zona de Els Tolls, se han instalado nuevos columpios adaptados para niños de 0 a 14 años, ampliando así las opciones de juego y ocio familiar.

González de Zárate ha confirmado que las actuaciones estarán finalizadas a mediados de noviembre, asegurando que el Ayuntamiento mantiene una programación continua para el cuidado y mejora de los parques públicos.

«Este gobierno actúa pensando en las personas de todas las edades, pero en estos casos ponemos el foco en los más pequeños y en los más mayores, para que tengan las mayores posibilidades de hacer deporte saludable y disfrutar del tiempo libre en espacios cómodos y seguros», ha afirmado el concejal de Parques y Jardines.

La inversión total se ha distribuido de manera equilibrada: unos 50.000 euros se han destinado a los nuevos columpios del parque de Els Tolls, otros 50.000 a la creación de zonas de sombra en el Rincón de Loix y la colocación de nuevas vallas perimetrales, y unos 15.000 euros adicionales a zonas de seguridad infantil. A ello se suman los costes derivados de la mano de obra y materiales complementarios.

González de Zárate ha recordado que Benidorm dispone de un contrato de mantenimiento permanente para todos los parques, lo que permite actuar de forma inmediata cuando se detectan incidencias o desperfectos.

«Actuamos en todo momento para que los parques estén en perfecto estado. Y el año que viene reforzaremos este servicio para sustituir elementos que hayan quedado anticuados o que requieran actualización según las nuevas homologaciones», ha adelantado el edil.

