Benidorm rebasa los 75.000 habitantes y es la tercera ciudad que más crece de España Los principales municipios de la Marina Baixa aumentan su censo a fecha de 1 de enero de 2025

Benidorm es una de las ciudades en las que más crece la población

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 2 de diciembre 2025, 14:09

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes las cifras oficiales del censo a fecha de 1 de enero de 2025. Según esos datos, la ciudad de Benidorm, que rebasa la barrera de los 75.000 habitantes, es la tercera urbe española (dentro de su rango de población) que más crece con un aumento del 3,5% respecto a la misma fecha de 2024 para situarse en los 77.211 empadronados.

Esa tónica se repite en la práctica totalidad de los 18 municipios que conforman la comarca de la Marina Baixa, una región en la que únicamente Beniardá, que pasa de 242 a 233 habitantes, y Confrides, que decrece de 301 a 293 empadronados, pierden población.

El caso de Benidorm es especialmente llamativo ya que en un solo año ha visto incrementarse su censo en 2.638 personas, lo que supone un 3,5% interanual y, sobre todo, alcanzar el objetivo que se autoimpuso la ciudad, reconocido en varias ocasiones por el alcalde, Toni Pérez, de superar los 75.000 empadronados.

Tras la última actualización del censo por parte del INE, La Vila Joiosa se mantiene como la segunda población con más habitantes de la Marina Baixa con 37.578 habitantes, lo que implica un aumento de 616 vecinos (1,67% de la población) en doce meses.

Por detrás, se sitúa Altea con 24.731 habitantes con un aumento de 382 vecinos, lo que implica un crecimiento de poco más del 1,6%.

En tercera posición del podio comarcal sigue l'Alfàs del Pi, que suma 21.046 habitantes censados y cuyo crecimiento también se sitúa muy ligeramente por encima del 3% al sumar 621 alfasinos más respecto a 2024.

La que se queda sin poder romper la barrera de los 20.000 habitantes es La Nucía, que sigue con su crecimiento continuado y que comenzó el presente año con 19.329 vecinos, 332 más que doce meses antes.

Especialmente significativo es el crecimiento de Finestrat que en un solo año ha disparado su censo en un 6,3% sumando 591 empadronados más hasta alcanzar los 9.980 vecinos. Ese aumento poblacional es todavía más espectacular si se compara con el año 2021 ya que en el último lustro el municipio ha crecido casi un 35% (el mayor aumento porcentual de la comarca de la Marina Baixa) sumando 1.961 vecinos más en sólo cinco años.

En ese mismo periodo de cinco años, Benidorm ha crecido en 5.699 personas, lo que supone un aumento del 12,1% mientras que el crecimiento del resto de poblaciones que rebasan los 10.000 habitantes está encabezado por Altea (un 8,42% con 1.539 empadronados más), La Vila Joiosa (8,23% y 2.859 vileros más), l'Alfàs del Pi (7,30% con 810 vecinos más) y La Nucía (6,32% y 817 nuevos censados).

Los 18 municipios que conforman la Marina Baixa suman a 1 de enero de 2025 un total de 209.663 habitantes, por lo que la comarca, una de las más turísticas de la Comunitat Valenciana, ha crecido en 5.741 habitantes en doce meses (2,82%) y en 20.274 (10,7%) en un lustro.