Benidorm reabre los antiguos juzgados de Beniardá con nuevos servicios públicos SUMA se instalará el próximo lunes en esos locales hasta completar la reforma de sus oficinales habituales

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 10 de octubre 2025, 14:28

El Ayuntamiento de Benidorm está a punto de culminar las obras de adecuación de los antiguos juzgados situados en la avenida de Beniardá, unos espacios cedidos el pasado mes de mayo por la Generalitat Valenciana tras años de reivindicaciones municipales y que acogerán próximamente distintas oficinas y servicios al ciudadano.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, visitó recientemente las instalaciones junto a la concejala de Extensiones Administrativas, Mónica Gómez, y el edil de Servicios Técnicos, Francis Muñoz, para comprobar el avance de los trabajos.

SUMA, primer 'inquilino'

Según explicó el primer edil, «después de cerca de una década sin uso, una parte de estas dependencias va a abrir sus puertas a partir del próximo lunes para prestar nuevamente servicios al ciudadano». En concreto, los locales acogerán desde el próximo lunes y de forma temporal la oficina de SUMA Gestión Tributaria, organismo provincial que ha firmado un convenio con el Consistorio para ocupar el espacio mientras se reforman sus instalaciones habituales, situadas también en la avenida de Beniardá.

Toni Pérez destacó que este acuerdo «permite poner a disposición de SUMA un espacio de trabajo adaptado y, además, facilitar la atención al público, de modo que las personas que necesiten acudir a realizar algún trámite solo tengan que desplazarse unos metros por esta misma avenida, sin necesidad de rodeos».

El alcalde precisó que la ocupación por parte de SUMA se prolongará durante aproximadamente 45 días, el tiempo previsto para la finalización de las obras en su sede principal. Una vez concluido ese periodo, el Ayuntamiento iniciará el traslado de la Extensión Administrativa de Foietes-Colonia Madrid y del servicio PROP de la Generalitat a los nuevos locales, cumpliendo el compromiso de que ambos estén operativos antes de que finalice el año.

Estas actuaciones suponen un paso más en la descentralización de servicios municipales y en la mejora de la atención ciudadana en una de las zonas más transitadas de Benidorm.

Las dependencias de los antiguos juzgados cuentan con once locales que suman cerca de 1.250 metros cuadrados de superficie. Además de albergar oficinas municipales y autonómicas, el Ayuntamiento prevé destinar parte del espacio a otros servicios públicos, así como a entidades, asociaciones y colectivos de participación ciudadana.

Con esta iniciativa, el Consistorio busca dar una nueva vida a un edificio que llevaba años cerrado, integrándolo en la red de equipamientos públicos de la ciudad y reforzando la cercanía de la administración con los vecinos de Benidorm.