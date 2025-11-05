Benidorm no quiere perder al turista británico por las dudas sobre la economía Toni Pérez y Visit Benidorm estrechan lazos con los grandes operadores británicos durante la World Travel Market

La delegación de Benidorm ha vuelto a ser una de las más activas en la World Travel Market (WTM) de Londres, el mayor escaparate internacional del sector turístico. Encabezada por el alcalde, Toni Pérez, y la gerente de Visit Benidorm, Leire Bilbao, la representación benidormense mantiene una intensa agenda de reuniones con los principales operadores turísticos británicos e internacionales, reforzando la posición de la ciudad como destino de referencia en el Reino Unido.

Entre las citas más destacadas figuran encuentros con Jet2 Holidays, EasyJet Holidays, Love Holidays, TUI UK, Expedia y On the Beach, además de medios especializados y plataformas digitales de reservas. «Estas reuniones nos permiten anticipar tendencias y mantener un contacto directo con el sector, escuchando sus necesidades y consolidando la imagen de Benidorm como destino competitivo, sostenible y seguro», ha declarado Toni Pérez.

El alcalde participó además en un acto celebrado en la Embajada Española en Londres, donde se reconoció a Marc Tanzer, CEO de la Asociación Británica de Agencias de Viajes (ABTA), por su trayectoria y contribución al turismo británico.

Dudas en la economía británica

Durante los encuentros, los operadores han trasladado que las reservas hacia Benidorm para 2026 mantienen una tendencia estable, reforzando los meses de primavera y otoño sin pérdida de cuota en verano. No obstante, han detectado una ralentización del ritmo de reservas a corto plazo, ligada a la incertidumbre económica del Reino Unido, lo que mantiene expectantes a los agentes del sector.

«Con el mercado británico no podemos relajarnos, debemos anticiparnos a cualquier coyuntura», subrayó Toni Pérez. «Estos días estamos profundizando en la escucha activa que caracteriza nuestro modelo de gestión turística, para ajustar nuestras acciones si la incertidumbre se prolonga», añadió.

Más allá del mercado británico, la agenda de Benidorm en la WTM ha tenido un enfoque global, con reuniones con operadores de Irlanda, Bélgica, Países Bajos y Escandinavia. La estrategia busca diversificar los mercados emisores y ampliar la base de turistas internacionales que eligen la ciudad cada año.

Según Visit Benidorm, los operadores europeos valoran especialmente la capacidad del destino para adaptarse a la demanda actual, con una oferta centrada en la seguridad, sostenibilidad, accesibilidad y variedad. Este modelo ha permitido a Benidorm mantener su competitividad incluso en un contexto de desaceleración económica.

Durante la feria, la delegación benidormense también ha repasado los resultados del ejercicio turístico 2025 y las acciones desarrolladas por la Fundación Visit Benidorm con el apoyo del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana.

Entre las iniciativas destacan los workshops B2B celebrados en más de 20 ciudades del Reino Unido, enfocados al turismo activo, familiar, de lujo, LGBTQ+ y MICE (turismo de reuniones y eventos), que han generado más de 1.000 encuentros profesionales durante el año.

Además, se han impulsado press trips con medios como The Telegraph o The Times, así como famtrips y blog trips con agentes y creadores de contenido especializados. Benidorm también ha tenido presencia en ferias temáticas como la National Running Show de Birmingham, reforzando su posicionamiento en turismo activo y deportivo.

La estrategia conjunta del Ayuntamiento de Benidorm y Visit Benidorm se centra en mantener la confianza del mercado británico mientras se consolidan nuevos segmentos y mercados. «Nuestro objetivo es seguir siendo un destino líder, preparado para cualquier escenario económico y alineado con las nuevas tendencias del viajero internacional», concluyó Toni Pérez.