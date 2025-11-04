Benidorm presume en Londres de liderazgo turístico y sostenibilidad Toni Pérez presenta en la World Travel Market los avances del destino en sostenibilidad, inclusión social y transformación digital

Nicolás Van Looy Benidorm Martes, 4 de noviembre 2025, 14:09

Benidorm ha vuelto a situarse en el escaparate internacional del turismo al presentar en la World Travel Market (WTM) de Londres sus más recientes avances en sostenibilidad medioambiental, inclusión social y transformación digital, los tres ejes que definen la hoja de ruta de un destino que se consolida como referente europeo del turismo inteligente.

El alcalde, Toni Pérez, ha sido el encargado de trasladar ante destacados medios británicos los progresos que han convertido a Benidorm en una ciudad pionera y reconocida internacionalmente por su modelo turístico.

El encuentro, celebrado bajo el paraguas de la Oficina Española de Turismo (OET) en Londres y de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), ha servido para reforzar el posicionamiento del destino ante su principal mercado emisor: el Reino Unido.

«Nuestro modelo turístico se ha consolidado como un referente no solo en España, sino también en Europa, gracias a una estrategia basada en hechos, reconocimientos y una visión compartida con la ciudadanía», ha destacado Toni Pérez durante su intervención.

Benidorm, recientemente reconocida como European Green Pioneer of Smart Tourism 2025 y finalista del European Green Leaf 2027, ha reforzado su liderazgo en materia de sostenibilidad urbana y gestión responsable del destino.

En el ámbito digital, la ciudad se ha integrado plenamente en la Plataforma Nacional de Inteligencia Turística (PID) del Ministerio de Industria y Turismo, que permite analizar en tiempo real datos sobre movilidad, experiencia del visitante y percepción ciudadana, gracias al uso de inteligencia artificial y datos abiertos.

También se ha puesto en valor la iniciativa Smart Beach, que permitirá ofrecer información ambiental y de ocupación en tiempo real en el frente litoral, consolidando a Benidorm como una playa inteligente y ejemplo de gestión tecnológica de espacios públicos.

Toni Pérez ha destacado asimismo los avances de la ciudad en el ámbito social. Benidorm ha sido el primer destino español en certificar su compromiso con las personas mayores, un paso pionero que refuerza su apuesta por un turismo inclusivo y accesible durante todo el año, en línea con las políticas europeas de envejecimiento activo.

«Benidorm no solo lidera en cifras, también en visión. Trabajamos para que el turismo siga siendo fuente de bienestar, cohesión y orgullo para nuestra ciudad», ha afirmado el alcalde, subrayando el carácter humano del modelo turístico benidormense.

Entre enero y septiembre de 2025, Benidorm ha recibido 773.098 turistas británicos en alojamientos reglados, lo que representa un incremento del 10,14% respecto al año anterior. Este volumen supone el 40,2% del total de visitantes que recibe la ciudad y el 72% de los turistas británicos que se alojan en hoteles de la Comunitat Valenciana.

La conectividad aérea con el Reino Unido también continúa al alza, con un 9% más de vuelos y asientos hasta septiembre y previsiones de crecimiento sostenido durante el último trimestre del año.

El turista británico, según los datos presentados, planifica con antelación sus viajes (de 88 a 92 días de media), realiza escapadas cortas en primavera y otoño y opta por estancias más largas en verano, con preferencia por el ocio, la gastronomía y las experiencias al aire libre.

La presentación en Londres forma parte de la estrategia de internacionalización turística de Benidorm, orientada a reforzar la confianza del viajero británico y consolidar la imagen del destino como seguro, moderno y sostenible.

El alcalde ha participado en la WTM junto al presidente de Hosbec y del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), Fede Fuster, y representantes de la AMT, con quienes ha mantenido reuniones institucionales con la Secretaría de Estado de Turismo, Turespaña y la OET en Londres.

Temas

Turismo

Benidorm

Londres