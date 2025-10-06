Benidorm, premiada por su innovador proyecto de teleasistencia basado en inteligencia artificial El Ayuntamiento recibe el galardón 'Talento de las Comunicaciones' a la Mejor Iniciativa Pública por su sistema 'Internet de las Personas'

El Ayuntamiento de Benidorm ha sido reconocido con el premio 'Talento de las Comunicaciones' a la Mejor Iniciativa Pública por su proyecto 'Teleasistencia Benidorm. Internet de las Personas', una innovadora herramienta de asistencia a mayores y personas vulnerables basada en inteligencia artificial y análisis de datos.

El galardón fue entregado en la noche del pasado viernes por el Colegio Oficial y la Asociación Valenciana de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación durante la gala celebrada en el hotel Huerto del Cura de Elche, en un acto que reunió a representantes del ámbito tecnológico, institucional y académico de toda la Comunitat Valenciana.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, recogió el premio acompañado por la concejal de Innovación, Aida García Mayor, y destacó que se trata de un reconocimiento «al trabajo conjunto que une tecnología y bienestar social para mejorar la vida de las personas».

Un sistema que salva vidas

El proyecto 'Teleasistencia Benidorm. Internet de las Personas' ha sido desarrollado por las empresas tecnológicas Iotsens y Global Energy & Trading (GET) con el impulso del consistorio y la colaboración de la Agencia Valenciana de la Innovación, la Universidad de Valencia e Hidraqua.

Según explicó el primer edil de la capital turística, se trata de «una teleasistencia no invasiva para el cuidado de personas mayores o vulnerables que utiliza la inteligencia artificial y el big data para detectar cualquier comportamiento anómalo en sus hogares».

El sistema monitoriza en tiempo real los patrones de consumo energético en las viviendas adheridas al programa. Si detecta desviaciones significativas —como ausencia de actividad, picos de consumo inusuales o cambios en los horarios habituales— genera alarmas inteligentes que activan los protocolos municipales de atención social, permitiendo actuar de forma rápida ante posibles emergencias.

Pérez subrayó que el proyecto «ya ha sido testado con éxito en más de medio centenar de hogares de Benidorm» y que su aplicación «ha permitido intervenir a tiempo en situaciones críticas, salvando vidas y reforzando la atención social».

Reconocimiento a la innovación pública

Según el también presidente de la Diputación Provincial de Alicante, el premio pone en valor la apuesta de Benidorm por la transformación digital de los servicios públicos y su liderazgo en el uso de la tecnología como herramienta al servicio de las personas.

«Este galardón», destacó Pérez, «es fruto del compromiso de Benidorm con la innovación social, la colaboración público-privada y la aplicación de soluciones tecnológicas que mejoran el día a día de nuestros vecinos».

El reconocimiento coincide con la estrategia de ciudad inteligente que el Ayuntamiento lleva años desarrollando, donde la tecnología, la sostenibilidad y el bienestar social conforman los tres pilares del modelo Benidorm Smart City.

Una gala que premió el talento tecnológico valenciano

Además del reconocimiento a Benidorm, la gala de los Premios Talento de las Comunicaciones distinguió también a Antonio Serna como 'Ingeniero Senior'; a Eva María Román Valdés como 'Ingeniera Junior'; a DXC Technology como 'Empresa Tecnológica con Impacto'; y a Avamed Synergy por su 'Integración Tecnológica'.

Durante el acto, el secretario autonómico de Innovación, Jerónimo Mora, destacó que «la ingeniería de telecomunicaciones ha sido, es y será un pilar fundamental en la sociedad», recordando que «sin los ingenieros nada funcionaría, porque detrás de cada avance tecnológico hay rigor, conocimiento y humanidad».

Por su parte, Antonio Teixeira, presidente de la Patrimonial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, hizo un llamamiento a las instituciones públicas y empresas para que sigan apoyando al sector: «Las telecomunicaciones son lo básico para mantenernos unidos».

Cerró la gala la decana Susana Bañuelos, quien reivindicó la presencia de los ingenieros de telecomunicación en la administración pública: «No existimos y podemos aportar mucho en conocimiento e innovación».