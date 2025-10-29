Benidorm y la ONCE lanzan un cupón especial de las Festes Majors Patronals 2025 Se editarán cinco millones de cupones con la Escenificación del Hallazgo de la Mare de Déu del Sofratge

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Benidorm ha acogido este miércoles la presentación del cupón especial de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE) dedicado a las Festes Majors Patronals, que se celebrarán del 8 al 12 de noviembre. El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos municipal y contó con la presencia del alcalde Toni Pérez, la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina, el director en la Marina Baixa, Vicente Vázquez, y representantes de entidades festeras, sociales y culturales de la ciudad, incluyendo a las reinas de las Festes Majors Patronals 2025, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez.

El cupón muestra una imagen de la Escenificación del Hallazgo de la Mare de Déu, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico por la Comunitat Valenciana y recreada cada año por la Asociación Cultural y Recreativa La Barqueta sobre la arena de la playa de Poniente. En total, se han emitido cinco millones de cupones, que ya están a la venta, y que permitirán a miles de personas conocer y vivir las fiestas patronales de la ciudad.

Promoción y visibilidad nacional

El alcalde Toni Pérez destacó la alianza entre Benidorm y la ONCE, que va más allá de la colaboración habitual, señalando que «somos dos entidades que creemos en la accesibilidad, la inclusión y la integración como objetivos fundamentales». Además, subrayó el impacto publicitario del cupón: «Cinco millones de pantallas publicitarias que llegarán a miles de personas en todo el país, promocionando nuestra ciudad y sus fiestas».

Por su parte, Estela Medina, directora provincial de la ONCE, señaló que «volver a Benidorm siempre es un placer», recordando la emisión de cupones especiales en mayo con motivo del 700 aniversario de la fundación de la ciudad. Medina añadió que los cinco millones de boletos se distribuirán en 21.000 puntos de venta en toda España, contribuyendo a la difusión de las Festes y al fomento de la inclusión y el empleo de personas con discapacidad.

El alcalde explicó el significado histórico del cupón, resaltando que la festividad se originó en marzo de 1740, cuando una embarcación apareció a la deriva frente a las costas de Benidorm. Tras quemar la barca por temor a una posible epidemia, los habitantes encontraron intacta una imagen de la Virgen del Sufragio, que luego consagrarían como patrona de la ciudad. «Este cupón representa un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo y el alma de la ciudad, que se expresa en la llegada de nuestra patrona, la Mare de Déu del Sofratge», subrayó Toni Pérez.

Vicente Vázquez, director de la ONCE en la Marina Baixa, destacó que esta iniciativa permitirá «hacer visible a Benidorm en toda España y también ocupar un espacio en el corazón de los benidormenses, que podrán guardar un trozo de historia en su bolsillo».

El Cupón Diario de la ONCE pondrá en juego un premio de 500.000 euros al número completo y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También se repartirán 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras, otros 450 premios a las cuatro últimas, 9.000 premios de 25 euros por tres últimas o tres primeras cifras, 6 euros por dos primeras o últimas cifras y un reintegro de 2 euros a la primera o última cifra del número premiado.