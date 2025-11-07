Benidorm da luz verde al nuevo parking de Jaime I cediendo su explotación a Telpark El proyecto contará con más de 400 plazas y arrancará tras el puente de la Inmaculada con especial cuidado del arbolado y el entorno urbano

El Ayuntamiento de Benidorm ha dado este jueves un paso clave en el desarrollo del nuevo aparcamiento subterráneo de la avenida Jaime I, al aprobar por unanimidad en pleno extraordinario la cesión de la concesión a la mercantil Telpark Benidorm S.L.. La empresa gestionará la construcción y posterior explotación del parking, que forma parte del histórico 'Plan de Aparcamientos Benidorm Futura 2000'.

Telpark, que ya administra los aparcamientos de Ametlla del Mar, Mercado Municipal y Tomás Ortuño, asume así el proyecto que hasta ahora estaba en manos de la mercantil Aljamil, adquirida hace algo más de un año por la propia compañía. Según explicó la concejal de Contratación, Aida García Mayor, esta cesión garantiza la continuidad de un proyecto «fundamental para mejorar la movilidad y revitalizar la zona centro».

El nuevo aparcamiento público contará con más de 400 plazas y se ubicará en el tramo comprendido entre las avenidas Nicaragua y Ricardo Bayona, hasta el cruce con Los Limones. Con una longitud aproximada de 350 metros, la infraestructura permitirá incrementar de forma notable la capacidad de estacionamiento en una de las zonas más transitadas de la ciudad.

El alcalde, Toni Pérez, ha insistido en que la obra se desarrollará «respetando y mimando el arbolado existente», y con el compromiso de minorar las afecciones al comercio, a los residentes y al tráfico. Para ello, se crearán dos nuevas rotondas que facilitarán el acceso al parking sin ralentizar la circulación, ubicadas en los cruces de Ricardo Bayona-Los Limones y Marqués de Comillas.

El inicio de las obras está previsto para diciembre, una vez finalice el puente de la Inmaculada. En ese momento se procederá al vallado del área de actuación y al comienzo de la excavación, centrada principalmente en la calzada para reducir el impacto en la vida cotidiana del vecindario.

En el margen izquierdo de la avenida apenas se intervendrá sobre la acera, mientras que en el derecho se reducirá temporalmente su anchura para permitir el desarrollo de las obras, garantizando siempre el tránsito peatonal y el acceso a comercios y viviendas. El plazo de ejecución estimado es de 15 meses, de modo que la actuación afectará solo a un periodo navideño, una Semana Santa y un verano.

El Ayuntamiento ha puesto especial énfasis en la protección del arbolado urbano tras la experiencia vivida en 2010, cuando el primer intento de construcción del parking supuso la eliminación de buena parte de la vegetación de la avenida.

En esta ocasión, se retirarán 31 ejemplares que serán trasplantados temporalmente a un vivero municipal y posteriormente reubicados en otros puntos de la ciudad. Todo el proceso será supervisado por el ingeniero agrónomo municipal, garantizando que «no se repitan los errores del pasado», como señaló el alcalde.

El parking de Jaime I fue incluido en el Plan Futura 2000 en 2009, en sustitución del previsto en la Plaza de España. Aunque las catas confirmaron su viabilidad, la obra nunca se ejecutó. En 2015, el actual gobierno municipal optó por remodelar la avenida para recuperar la normalidad y mejorar la convivencia vecinal.

Esa remodelación incluyó la plantación de 90 nuevos árboles y zonas de sombra, que ahora se preservarán en la medida de lo posible. Pérez ha recalcado que «este nuevo proyecto no solo resuelve un problema histórico de aparcamiento, sino que lo hace de forma sostenible, cuidando el entorno urbano».

Durante la presentación, el alcalde subrayó que tanto los técnicos municipales como los responsables políticos estarán «muy pendientes del desarrollo de la obra», vigilando el cumplimiento de todos los condicionantes establecidos por el Ayuntamiento para minimizar las molestias.

«Queremos que los vecinos vean que se puede avanzar sin repetir los errores del pasado», ha señalado Pérez, insistiendo en que el nuevo parking «aportará soluciones reales de movilidad, favorecerá la actividad comercial y reforzará la sostenibilidad urbana».

