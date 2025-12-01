Benidorm instalará más cámaras de control de aforo en su playa de Levante La modificación del proyecto supondrá una ampliación de tres meses en el plazo de ejecución de la obra

La Junta de Gobierno Local de Benidorm ha aprobado una modificación del contrato de las obras de la segunda fase de renovación de la catenaria del Paseo de Levante con el objetivo de incorporar más vanos y cámaras de control de aforo en la playa. El cambio, solicitado por Red.es, permitirá reforzar la red de monitorización incluida en el sistema inteligente de gestión turística del municipio.

En este proyecto, los vanos representan los espacios entre columnas de la catenaria. Al aumentar su número, se incrementan también las columnas de apoyo y, por tanto, los puntos donde se pueden instalar cámaras adicionales.

La segunda fase de la renovación de la catenaria abarca el tramo comprendido entre la avenida Europa y la calle Metge Miguel Martorell. El contrato fue adjudicado a Elecnor Servicios y Proyectos SLU por 854.885,07 euros, y la modificación aprobada implica un incremento técnico de 168.942,77 euros que, sin embargo, no supondrá gasto adicional para el Ayuntamiento. Además, el plazo de ejecución pasa de ocho a once meses.

Así lo ha explicado el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, quien ha detallado que la ampliación se cubrirá utilizando la baja del 22,24% ofertada por la empresa adjudicataria en el concurso. «La modificación no representa desembolso alguno para Benidorm», ha señalado el edil, subrayando además que esta actualización del proyecto «responde a la petición del Ministerio de Transformación Digital, a través de Red.es, para ampliar la cobertura de cámaras de control de aforo en la playa».

Muñoz ha aclarado también que la modificación se ajusta a la ley, ya que el importe añadido no supera el 20% del coste inicial del contrato. Por este motivo, ha explicado, «no existe impedimento técnico ni administrativo para llevarla a cabo», y ha añadido que la redacción del proyecto actualizado «no afectará al ritmo de ejecución ni obligará a suspender temporalmente las obras».

La catenaria del Paseo de Levante fue ejecutada en la década de 1990 durante la construcción del nuevo paseo marítimo, licitada por el entonces Ministerio de Obras Públicas. Tras más de treinta años en servicio, el deterioro de la infraestructura y la necesidad de adaptarla a tecnologías más eficientes llevaron al Ayuntamiento a impulsar su renovación integral.

La primera fase de la obra, ejecutada entre la plaza del Torrejó y la avenida Europa, supuso una inversión de 1.972.119,41 euros íntegramente municipal. Esta intervención permitió modernizar la instalación, mejorar su eficiencia y reducir el consumo energético en más de un 33,65%. «No solo hemos logrado ser más eficientes, sino que el proyecto ha recibido premios y reconocimientos por su apuesta por la sostenibilidad», ha destacado Muñoz.

El edil ha lamentado, no obstante, que el Gobierno central no haya asumido su responsabilidad en la financiación y ejecución de estas infraestructuras, tal y como —señala— sería su competencia. «Como ha ocurrido con otras obras, desde la primera fase de la catenaria hasta los accesos al sector terciario o la segunda fase del Paseo de Poniente, volvemos a ver cómo el Estado no cumple», ha criticado. «Benidorm será probablemente el único municipio de España con paseo marítimo donde el Ministerio no asume su responsabilidad».

