Benidorm inicia las obras de la nueva red de agua regenerada en Poniente La actuación, financiada con fondos europeos, arrancará el lunes y dotará de agua regenerada a tres urbanizaciones del entorno de Rajarell

Imagen de la zona donde se desarrollarán las obras

Nicolás Van Looy Benidorm Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:22

El Ayuntamiento de Benidorm pondrá en marcha este lunes la fase 1 de la nueva red troncal de agua regenerada en el entorno del barranco Rajarell, una actuación clave dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) 2022 y financiada a través de los fondos Next Generation EU.

La obra, adjudicada a Hidraqua por un importe de 384.999,95 euros, tiene un plazo de ejecución de tres meses y supone un paso decisivo en la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo hídrico más eficiente y sostenible.

Este proyecto forma parte del eje de Transición verde y sostenible del PSTD, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se enmarca en la actuación 2B 'Fase I Red de Agua Regenerada', uno de los 13 proyectos estratégicos diseñados para modernizar infraestructuras y avanzar hacia un uso más racional del agua en la ciudad.

La intervención contempla la instalación de 760 metros de tubería de fundición dúctil de 200 mm de diámetro, conectada a la conducción general de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar, situada en el entorno del barranco.

Tres urbanizaciones se conectarán a la nueva red

Esta fase permitirá dotar de agua regenerada a las urbanizaciones Benidorm Poniente, Jardín de Benidorm y Residencial Terramar, además de instalar la canalización necesaria para servicios municipales y telemando de la nueva red.

Según explicó el concejal de Ciclo del Agua, José Ramón González de Zárate, el uso de agua regenerada permitirá abastecer el riego de zonas verdes públicas y privadas, reduciendo la presión sobre los recursos hídricos potables y contribuyendo a una gestión más sostenible.

«Su uso permitirá reducir el consumo de agua potable y avanzar en la sostenibilidad ambiental del municipio», destacó el edil.

Las obras se ejecutarán en el entorno de la playa de Poniente, una zona de alto tránsito peatonal. Por ello, la adjudicataria aplicará protocolos estrictos de seguridad y medidas medioambientales para minimizar molestias.

El trazado discurrirá principalmente por el carril bici, por lo que podrán producirse afecciones puntuales al paso de peatones y ciclistas, aunque no se prevé afectar al tráfico de vehículos.

El inicio de los trabajos se situará junto al IES Mediterrània, avanzando hasta el barranco Rajarell. La zona presenta una demanda potencial de más de 6.300 viviendas, 156.000 m² de zonas verdes públicas y 127.000 m² de áreas verdes privadas.

Por ello, esta fase supondrá una contribución significativa a la sostenibilidad ambiental del municipio, según destacó González de Zárate, quien avanzó que el objetivo es extender este sistema «a toda la ciudad» de forma progresiva.

El Ayuntamiento ya ha instalado diversos puntos de suministro de agua regenerada en otros barrios, integrando este recurso en la renovación de infraestructuras hidráulicas.

Si se cumplen los plazos, la actuación estará finalizada a finales de febrero o principios de marzo, momento en que los residentes de la zona podrán empezar a usar el agua regenerada para el riego de sus jardines, al igual que los servicios municipales para el mantenimiento de zonas verdes.

El agua procede de la EDAR de Benidorm, donde se somete a procesos de depuración y tratamiento terciario. Antes de su uso, recibirá un tratamiento adicional de desinfección, garantizando su seguridad para usos urbanos.

