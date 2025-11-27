Benidorm impulsa un gran 'parque solar' en el parking de Poniente La instalación de 624 placas fotovoltaicas convertirá el aparcamiento en un espacio productor de energía limpia para dependencias municipales

Nicolás Van Looy Benidorm Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:23 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado la adjudicación del contrato para instalar 624 placas fotovoltaicas en las cubiertas del aparcamiento disuasorio de Poniente, situado en la confluencia de las avenidas Puerto Rico y República Argentina.

La empresa seleccionada es Imesapi S.A., que ejecutará las obras por 412.137,42 euros, una cifra muy por debajo del presupuesto base de licitación.

La intervención forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 'Verde Benidorm', financiado con fondos europeos Next Generation. El proyecto ya contaba con aprobación desde junio, y el plazo para completar los trabajos será de cuatro meses, según el calendario municipal.

Este nuevo sistema fotovoltaico permitirá implantar una potencia de 303,3 kW para autoconsumo compartido con excedentes. Tal como ha detallado el alcalde Toni Pérez, la energía sobrante se revertirá a la red para abastecer dependencias municipales situadas en un radio de dos kilómetros, lo que convierte este aparcamiento en una infraestructura clave para la eficiencia energética local.

Las placas se instalarán sobre marquesinas totalmente nuevas y sobre edificaciones existentes. En conjunto, generarán alrededor de 462.840 kWh al año, lo que supone una reducción estimada de 214,52 toneladas de CO₂ anuales. «Este proyecto se suma a los ya ejecutados en centros educativos e instalaciones municipales, reafirmando la estrategia de Benidorm de avanzar hacia el autoconsumo y la eficiencia», señaló el alcalde.

El diseño incluye marquesinas de acero galvanizado, con cubiertas de chapa prelacada y una estructura dimensionada para soportar vientos superiores a 130 km/h, una característica imprescindible en zonas abiertas como Poniente.

La infraestructura cubrirá unas 165 plazas del aparcamiento, ocupando una superficie cercana a los 1.900 metros cuadrados. Pese a la magnitud del proyecto, el Ayuntamiento ha asegurado que se mantendrá operativo un porcentaje del aparcamiento durante toda la obra, garantizando la disponibilidad de plazas en este punto estratégico de la ciudad.

La actuación corresponde a la acción número 4 del PSTD 2023 y se financia mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En el proceso de adjudicación, la oferta económica —valorada con hasta 75 puntos— y los criterios técnicos —hasta 25 puntos— marcaron la selección de la propuesta más ventajosa.

Con la obra ya adjudicada, Benidorm continúa reforzando su estrategia de convertirse en un referente de sostenibilidad urbana en la Costa Blanca, integrando instalaciones fotovoltaicas en espacios públicos altamente transitados. La modernización energética de la ciudad suma así un nuevo paso, en un punto de gran uso ciudadano y con impacto directo en la reducción de consumo eléctrico municipal.

Temas

Benidorm