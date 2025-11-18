La Benidorm Half, con 9.000 corredores, será la prueba más multitudinaria de Alicante La cita de la capital turística bate su propio récord de participantes con 2.500 inscritos más que en 2024

La Benidorm Half 2025 ya tiene asegurado un nuevo hito histórico. Más de 9.000 corredores tomarán la salida el próximo sábado 22 en las distancias de Media Maratón y 10K, lo que supone un crecimiento de más de 2.500 inscritos respecto a la edición de 2024, que ya había batido todos los registros previos. Con estas cifras, la prueba se consolida como la más multitudinaria de cuantas se celebran en la provincia de Alicante.

Este incremento de participación adquiere aún mayor relevancia al analizar el impacto turístico del evento. Del total de inscritos, 2.000 proceden de la provincia de Alicante, mientras que 7.000 llegarán desde otros puntos de España y de diferentes países europeos, confirmando la enorme capacidad de Benidorm para atraer turismo deportivo. En conjunto, el 48,7% de los corredores son españoles, frente al 51,3% de origen extranjero, lo que evidencia la dimensión internacional de la prueba.

El director de la Benidorm Half y CEO de Tour-Sport Promociones Deportivas, Fernando Brotons, se mostró «enormemente satisfecho» por la evolución de la carrera. «El crecimiento sostenido de cada edición es fruto del trabajo puesto al servicio del corredor, que se lleva siempre una gran experiencia. Esa es la clave que explica el éxito», afirmó.

Un impacto turístico que se multiplica

La vertiente turística del evento está avalada por los datos del estudio de impacto económico elaborado por la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia sobre la edición de 2024. Según este informe, la media de acompañantes por corredor fue de 2,6. Tomando como referencia los 7.000 deportistas que llegarán desde fuera de la provincia, la cifra de acompañantes estimada en 2025 asciende a 18.200. En total, Benidorm recibirá cerca de 25.200 visitantes atraídos directamente por la carrera.

Brotons destaca que estos datos demuestran que se ha cumplido uno de los objetivos estratégicos de la organización: «Cuando se nos encargó la prueba teníamos claro que queríamos generar un retorno turístico para Benidorm a través del running. Los números hablan por sí solos: el pilar turístico está más que conseguido».

La distribución por distancias también refleja la diversidad del evento. El 49,2% de los participantes correrá la Media Maratón, mientras que el 50,8% lo hará en los 10 kilómetros.

En cuanto a la participación por sexos, el total se reparte en un 58,7% de hombres y un 41,3% de mujeres, con diferencias significativas según la distancia. En la prueba de 10K, la proporción será prácticamente paritaria: 50,3% de hombres y 49,7% de mujeres. En la Media Maratón, en cambio, la participación femenina baja hasta el 32,2%, frente al 67,8% masculino.

La Benidorm Half mantiene además un alto estándar organizativo. Tanto la 21K (21.097 metros) como la 10K (10.000 metros) cuentan con circuito homologado y forman parte del calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). La salida estará situada en la Avenida Comunidad Valenciana, a la altura de la calle Bélgica, mientras que la meta volverá a ubicarse en la Plaza de SS.MM. Los Reyes de España, junto al Ayuntamiento.

Como en las dos últimas ediciones, la prueba combinará el atractivo para el corredor popular con la presencia de atletas de élite, consolidando un modelo que ha situado a Benidorm entre las referencias del calendario nacional de carreras urbanas.

Con más de 9.000 dorsales, un impacto turístico superior a los 25.000 visitantes y un circuito que recorre algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, la Benidorm Half 2025 confirma su evolución imparable y refuerza el papel de Benidorm como capital del turismo deportivo en la Comunitat Valenciana.

