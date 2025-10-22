Benidorm celebra este sábado su gran 'Dia de les Penyes' en l'Aigüera Miles de peñistas participarán en una jornada festiva previa a las Festes Majors Patronals

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:15

La Associació de Penyes Verge del Sofratge de Benidorm, en colaboración con la Concejalía de Fiestas, celebra este sábado 25 de octubre el tradicional 'Dia de les Penyes', una cita imprescindible en el calendario festero que congregará a miles de peñistas y vecinos en el auditorio Julio Iglesias del Parque de l'Aigüera.

Esta jornada, considerada el preludio de las Festes Majors Patronals que se celebrarán del 8 al 12 de noviembre, ofrecerá una intensa programación de actividades para todos los públicos, destacando el Concurso Humorístico-Musical de playbacks en sus categorías infantil y adulta.

La concejala de Fiestas, Mariló Cebreros, ha adelantado que el programa arrancará a las 8:30 horas con un desayuno peñista en la Casa del Fester, seguido de un pasacalles hasta la iglesia de Sant Jaume i Santa Anna para participar en la misa sabatina en honor a la Virgen del Sufragio.

Entre las 9:00 y 9:30 horas, en el local de la Penya Equisdé (calle Olivos), se abrirán las inscripciones para la gymkana peñista, que comenzará a las 10:00 horas en el auditorio Óscar Esplá. Tras la eucaristía, la comitiva festera desfilará hacia el auditorio Julio Iglesias, donde desde las 11:30 horas habrá animación y castillos hinchables para los más pequeños.

A las 12:30 horas, la directiva de la Associació de Penyes, presidida por Jonathan López, presentará el 'Llibret' oficial de este año. Posteriormente, a las 13:30 horas, se ofrecerá una picaeta popular para peñistas y entidades festeras.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, se abrirán los accesos al recinto con control de aforo. A las 19:30 horas comenzará el Concurso Infantil de Playbacks, en el que participarán seis peñas. Más tarde, a las 21:30 horas, será el turno de los adultos, con cuatro peñas inscritas que prometen ofrecer auténticos espectáculos sobre el escenario.

Entre ambos concursos, la Associació repartirá bocadillos entre los asistentes, y las reinas mayor e infantil de las Festes Majors Patronals 2025, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, actuarán junto a sus cortes de honor fuera de concurso. Tras las actuaciones, el jurado deliberará y entregará los premios, dando paso a una gran fiesta con DJ que se prolongará hasta la madrugada.

Como en años anteriores, la Associació de Penyes implementará un control de acceso al auditorio mediante seguridad privada. El recinto abrirá desde las 18:30 horas, con conteo de asistentes, y a partir de las 21:00 horas solo podrán acceder peñistas acreditados con pulsera.

Estas pulseras identificativas, de distinto color para menores y adultos, se entregarán el mismo sábado de 11:00 a 20:00 horas en el auditorio. Desde la organización se recuerda que está prohibido el consumo de alcohol a menores de 18 años.

En la asamblea previa celebrada anoche, los concejales de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Jesús Carrobles y Mariló Cebreros, junto al comisario de la Policía Local, José Carlos Amorós, explicaron las medidas de seguridad ante los representantes de las peñas. Se estima una afluencia máxima de 4.300 personas, por lo que se ha solicitado la colaboración de todos los asistentes para garantizar un desarrollo festivo y seguro del evento.

«Queremos que este 'Dia de les Penyes' sea, como siempre, una jornada alegre y sin incidentes, el mejor preludio posible de nuestras Festes Majors Patronals», concluyeron los ediles.

