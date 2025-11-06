Benidorm celebra 700 años de historia y devoción con sus Festes Majors Patronals

EXTRA Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:39 Compartir

Benidorm está de aniversario: 700 años desde que el 8 de mayo de 1325 l'Almirall Bernat de Sarrià otorgó la Carta de Poblament. Nacía así oficialmente, sobre la Punta Canfali, la población marinera que, a lo largo de los siglos, unió su nombre a la Marina Mercante, al corso y a la almadraba, hasta convertirse en el indiscutible líder turístico que es hoy.

Aquel día de hace 700 años marcó un hito histórico, como también lo hizo otra fecha: marzo de 1740. Fue un día de ese mes cuando, entre las cenizas de una embarcación quemada que había aparecido a la deriva frente a la costa, se recuperó intacta la imagen de una virgen. Ante lo extraordinario de este hecho, Benidorm la hizo su patrona, tejiéndose así la relación emocional entre la población y su alcaldesa perpetua: la Mare de Déu del Sofratge.

Este episodio, investigado y documentado por el historiador Pere M.ª Orts i Bosch, es el germen de les Festes Majors Patronals de Benidorm, que se inician en apenas unas horas y que están dedicadas a Sant Jaume y a la Mare de Déu del Sofratge. Justamente, el hallazgo de la patrona es el protagonista del acto más singular de las celebraciones, en las que se conjugan tradición, música, pólvora, devoción y diversión.

Así, cada sábado de festes, l'Associació Cultural i Recreativa 'La Barqueta' escenifica la Trobada de la Mare de Déu del Sofratge en la playa de Poniente, a partir del texto redactado por Pere Maria Orts i Bosch. La escenificación se remonta a 1971 y, desde hace una década, está reconocida como de Interés Turístico Autonómico. Pero Benidorm quiere más y, ahora, tras más de medio siglo de representaciones, aspira a que este acto alcance en próximas fechas la categoría de Fiesta de Interés Turístico Nacional; un reto impulsado por 'La Barqueta' con el apoyo del Ayuntamiento y para cuya consecución se quiere implicar al colectivo festero y al conjunto de la sociedad civil.

También singular, y conocido en toda España, es el pasodoble Fiesta en Benidorm, firmado por el maestro Rafael Doménech Pardo. Himno oficial de les Festes Majors Patronals, su interpretación, la mañana del sábado, en la Plaza SS.MM. Reyes de España, a cargo de músicos de más de una decena de bandas y bajo la batuta del propio autor, pone el colofón al inicio oficial de las Fiestas, que cada año congregan a más turistas nacionales e internacionales.

Y no es de extrañar, porque en estos cinco días la hospitalidad y el carácter abierto de Benidorm están, si cabe, más a flor de piel en todos los actos festeros organizados por la Comissió de Festes Majors Patronals y l'Associació de Penyes, con la colaboración del Ayuntamiento. En el programa, actos multitudinarios como la ofrenda de flores y las carrozas; de fervor, como las procesiones y misas a los patronos; con sabor a tradición, como la escenificación de les Copletes a la Mare de Déu; ingeniosos y, en ocasiones, también mordaces, como el Desfile del Humor; u orientados al entretenimiento, como conciertos, correfocs, mascletaes o actividades teatrales para los más pequeños.

Unos actos, todos ellos, con los que se vuelca la ciudadanía para acompañar a las Reinas Mayor e Infantil, Paula Pascual Sánchez y Aitana Pérez Gutiérrez, y a sus cortes de honor; máximas representantes de les Festes Majors Patronals, que tienen como coprotagonistas al colectivo peñista: más de 4.500 personas que, ya esta noche, recorrerán las calles del centro en la tradicional Entrada de Peñas.

¡Benidorm està en festes!

