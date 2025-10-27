Benidorm aprueba un estudio sobre el 'efecto isla de calor' y avanza en sostenibilidad urbana El pleno da luz verde al documento elaborado por la Universitat de València y activa nuevas medidas urbanísticas, sociales y económicas

El pleno del Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado inicialmente el 'Estudio del efecto Isla de Calor en Benidorm', elaborado por la Universitat de València dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Benidorm Visión 360', financiado por los fondos Next Generation EU. El documento, que contó con los votos favorables de PP y PSOE y el rechazo de Vox, se someterá ahora a un periodo de información pública y participación ciudadana de un mes antes de su aprobación definitiva.

El concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, explicó que el objetivo del estudio es «analizar las condiciones térmicas urbanas, identificar las zonas más afectadas por el calor e impulsar estrategias de adaptación que mejoren el confort climático y la resiliencia urbana frente al cambio climático». El edil recalcó que esta iniciativa forma parte del compromiso municipal con la sostenibilidad ambiental, en línea con el Plan de Adaptación al Cambio Climático (PACC) de Benidorm.

Muñoz subrayó que los resultados del estudio permitirán detectar áreas prioritarias para la creación de zonas de sombra y espacios renaturalizados, además de orientar las futuras intervenciones en infraestructura verde, planificación urbana sostenible, eficiencia energética y confort térmico. «Se trata de una herramienta técnica que ayudará a planificar una Benidorm más habitable y resiliente», añadió el concejal.

En el mismo pleno se aprobó por unanimidad la interpretación número 9 del PGMO de 1990, relativa a las viviendas turísticas, con el fin de adaptar el planeamiento municipal a la nueva legislación autonómica. La concejal de Urbanismo y portavoz del gobierno, Lourdes Caselles, explicó que esta modificación busca «garantizar la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico en un mismo edificio», de acuerdo con la reciente Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.

Avances urbanísticos y ambientales en Sierra Cortina, Sierra Helada y L'Illa

También en materia urbanística, la Corporación acordó remitir los informes extemporáneos recibidos hasta el 15 de octubre a las administraciones competentes para su valoración en el marco del levantamiento de la suspensión del Plan General de 1990 en las áreas de Sierra Cortina, Sierra Helada y L'Illa. Caselles indicó que el acuerdo «reitera el requerimiento de informes sectoriales y solicita la convocatoria de la Comisión de Coordinación» para cerrar definitivamente este procedimiento en un plazo de dos meses.

Por unanimidad, el pleno aprobó la adhesión de Benidorm al Programa Agente Tutor, impulsado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la FEMP, con el objetivo de formar y especializar a la Policía Local en la atención a menores y jóvenes en entornos escolares. El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, destacó que esta iniciativa permitirá «reforzar la formación de los agentes y mejorar la atención a la infancia y adolescencia, en colaboración con Bienestar Social y Educación».

En el ámbito de Recursos Humanos, el pleno aprobó por unanimidad una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que contempla la amortización de cuatro plazas vacantes y la creación de otras cuatro nuevas, sin incremento significativo del gasto. La concejal del área, Ana Soliveres, explicó que esta medida «responde a las necesidades reales de los servicios municipales y fue consensuada en la Mesa General de Negociación».

En materia económica, los 16 concejales del Partido Popular aprobaron una modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros para lanzar la sexta edición del programa de bonos consumo #BenidormTeDaMás, que busca impulsar el comercio local durante la campaña navideña. La concejal de Hacienda, Aida García Mayor, recordó que 70.929 vecinos empadronados recibirán tres bonos de 10 euros cada uno para sus compras. «Fuimos el primer municipio de la provincia en lanzar esta iniciativa, que se ha convertido en un referente», subrayó.

El debate sobre el parking de Jaime I se pospone

Por último, a propuesta del alcalde Toni Pérez, se decidió no incluir en el orden del día la cesión de la concesión del futuro aparcamiento subterráneo de Jaime I a la empresa Telpark Benidorm. Tanto PSOE como Vox solicitaron más tiempo para analizar la documentación, por lo que este punto se debatirá en una próxima sesión plenaria.

