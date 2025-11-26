Benidorm adjudica por cuatro años los conciertos veraniegos en Foietes Una UTE gestionará eventos musicales de hasta 20.000 asistentes en los campos 'Hermanos Martínez Munuera'

Nicolás Van Looy Benidorm Miércoles, 26 de noviembre 2025, 16:33

El Ayuntamiento de Benidorm ha formalizado la adjudicación del contrato que permitirá celebrar grandes eventos en las instalaciones de la antigua pista de atletismo de Foietes, actualmente reconvertida en los campos de fútbol 'Hermanos Martínez Munuera'.

La resolución ya ha sido notificada y asigna a la UTE formada por Eventos AFS 2002, Digisat Electrónica SL y Sonido e Iluminación Limón SLU la promoción y gestión de eventos en este recinto durante los próximos cuatro veranos. Se trata de la única candidatura presentada al concurso público convocado por el Ayuntamiento.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, explicó que el objetivo es «convertir este espacio en un referente para la celebración de eventos musicales de renombre e impacto», aprovechando su capacidad para albergar hasta 20.000 espectadores.

Durante los meses estivales, la actividad deportiva en estos campos queda suspendida, lo que permite utilizarlos como un gran recinto multifuncional, perfectamente adaptado para conciertos de gran formato.

Carrobles subrayó además que este contrato permitirá generar «un impacto económico directo» en la ciudad, beneficiando a los sectores hotelero, comercial y hostelero, así como «un impacto indirecto» ligado a la promoción que estos eventos aportarán a Benidorm. El contrato, además, incluye un retorno directo para las arcas municipales: la empresa adjudicataria deberá abonar 0,51 euros por cada entrada vendida.

Las condiciones del contrato obligan a la UTE adjudicataria a organizar un mínimo de tres conciertos masivos cada verano, con aforos de entre 10.000 y 20.000 personas, y un máximo de cinco.

A ello se suman otros tres a cinco conciertos adicionales con asistencia inferior a los 10.000 espectadores. El acuerdo también contempla que la empresa sea responsable del montaje de las infraestructuras necesarias para la celebración de los eventos que promueva directamente o aquellos promovidos por otros productores que quieran utilizar el recinto.

Estas exigencias garantizan una programación continua que permitirá a Benidorm consolidarse como uno de los principales destinos musicales del Mediterráneo durante la temporada estival. La previsión es que el recinto pueda acoger artistas nacionales e internacionales de primer nivel, reforzando la oferta cultural y de ocio que caracteriza a la ciudad.

«Ahora que el contrato ya está operativo, puede empezar a perfilarse la oferta musical del próximo verano», señaló Carrobles, que aseguró que la propuesta que llegará a Benidorm «estará a la altura de lo que merece nuestra ciudad y de las expectativas de públicos muy diversos». La variedad de estilos será una de las claves del diseño de la programación, con el objetivo de atraer a diferentes perfiles de asistentes.

El edil recordó que Benidorm cuenta con una dilatada experiencia en la organización de eventos multitudinarios, tanto en espacios públicos como privados. La utilización de los campos 'Hermanos Martínez Munuera' supone, según afirmó, «aprovechar al máximo un recinto que ha demostrado su versatilidad y que permitirá ampliar la capacidad de la ciudad para acoger grandes espectáculos al aire libre».

La decisión del Ayuntamiento se enmarca en la estrategia municipal para reforzar el posicionamiento turístico y cultural de Benidorm diversificando su oferta más allá del tradicional atractivo de sol y playa. Los grandes eventos musicales veraniegos se han convertido en un motor fundamental para atraer visitantes en fechas concretas, generando estancias hoteleras adicionales y un consumo significativo en la hostelería local.

