Adriano Lamb, entrenador del Servigroup Benidorm TA

Benidorm acoge el sábado el primer derbi valenciano de la Superliga de voleibol

El Servigroup Benidorm recibe al Conqueridor Valencia en un choque histórico del vóley autonómico

Nicolás Van Looy

Benidorm

Viernes, 21 de noviembre 2025, 16:53

Comenta

El Palau d'Esports l'Illa de Benidorm vivirá este sábado (12:00 horas) una nueva cita histórica de la mano del Servigroup Benidorm con la celebración del primer derbi autonómico de la Superliga masculina de voleibol. Un duelo que medirá a los de Adriano Lamb con el Conqueridor Valencia y que supone la vuelta a casa de los benidormenses tras su primer desplazamiento del año.

En lo deportivo, el Servigroup Benidorm afronta esta quinta jornada de la competición liguera con la necesidad de puntuar tras haber sumado dos puntos de los doce disputados pese a la gran imagen dada en todos los choques ya disputados.

Por ello, las sensaciones del conjunto benidormense están siendo notablemente positivas tal y como demuestra el hecho de que el equipo ha logrado ganar al menos un set en los cuatro encuentros disputados y se anotó la victoria ante Pamesa Teruel, exhibiendo un nivel competitivo que no se corresponde con la posición actual en la clasificación.

El cuerpo técnico cuenta con la plantilla al completo y con el grupo trabajando con intensidad durante toda la semana en busca de dar un paso adelante en eficacia ofensiva y control de los momentos calientes del partido, aspectos que han marcado varios finales igualados.

El Conqueridor Valencia, dirigido por el italiano Emanuele Zanini, llega a Benidorm en un momento irregular, pero con un nivel de juego superior a lo que reflejan sus resultados. En la última jornada, el conjunto valenciano cayó por 2-3 ante el CV Melilla en el Pabellón Nou Moles en un encuentro que pudo ganar.

